Витамин B12: проблемы с обонянием и вкусом о тяжелом дефиците — наблюдается у 56% пациентов

«Серьезный дефицит витамина B12 может привести к глубокой депрессии, паранойе и бреду, потере памяти, недержанию мочи, потере вкуса и обоняния», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Все добровольцы прошли серию лабораторных анализов, а их носы были исследованы перед тем, как пройти тест на нюхательную палочку. Дальнейший анализ показал, что в группе с дефицитом B12 «гипосмия и аносмия были очевидны у 56,4% и 5,1% пациентов соответственно».

"Ни у одного из пациентов в контрольной группе не наблюдалось какой-либо степени обонятельной дисфункции, что усиливает корреляцию между уровнями витамина B12 и идентификацией запаха".