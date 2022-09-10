Витамин B12: проблемы с обонянием и вкусом о тяжелом дефиците — наблюдается у 56% пациентов
Рост веганских и вегетарианских диетических привычек вызвал широкую дискуссию о витамине B12. Без питательного вещества самые основные функции организма могут давать сбои. Низкие уровни, как показывают исследования, также могут влиять на восприятие человеком вкуса и запаха.
Витамин B12 играет неоценимую роль в неврологической и нервной системах. При субоптимальном уровне питательных веществ организм не может выполнять самые элементарные задачи, которые могут иметь далеко идущие последствия, если их не лечить. Обычное явление у пациентов, по-видимому, проявляется в их восприятии вкуса пищи.
«Серьезный дефицит витамина B12 может привести к глубокой депрессии, паранойе и бреду, потере памяти, недержанию мочи, потере вкуса и обоняния», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Исследование выявило связь между потерей обоняния и низким уровнем B12. Была включена выборка из 39 пациентов с низким уровнем витамина B12, а также 34 контрольных группы.
«Все добровольцы прошли серию лабораторных анализов, а их носы были исследованы перед тем, как пройти тест на нюхательную палочку. Дальнейший анализ показал, что в группе с дефицитом B12 «гипосмия и аносмия были очевидны у 56,4% и 5,1% пациентов соответственно».
Гипосмия с медицинской точки зрения определяется как снижение обоняния или снижение способности улавливать запахи через нос. Аносмия, с другой стороны, описывает полную неспособность воспринимать вкус или запах. Оба состояния являются редкими.
"Ни у одного из пациентов в контрольной группе не наблюдалось какой-либо степени обонятельной дисфункции, что усиливает корреляцию между уровнями витамина B12 и идентификацией запаха".
Тяга к соленой пище и некалорийным веществам, таким как лед и глина, иногда вызвана дефицитом питательных веществ.
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