Ранние признаки того, что вы недостаточно пьете — «не следует игнорировать»

"Важно знать о ранних признаках обезвоживания, поскольку 65 процентов респондентов не понимают, что неприятный запах изо рта может быть признаком того, что вам нужно пить больше воды. Помимо неприятного запаха изо рта, сухость во рту является еще одним явным признаком того, что вашему телу требуется увлажнение. 45 процентов не понимали, что моча темного цвета является предупреждающим признаком обезвоживания", - говорит Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Обезвоживание может привести к ряду проблем со здоровьем».

Опасность обезвоживания для здоровья

Польза для здоровья от питьевой воды