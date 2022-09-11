Ранние признаки того, что вы недостаточно пьете — «не следует игнорировать»
Вода — это отличный напиток без сахара, который не содержит калорий и жизненно важен для вашего здоровья. Но достаточно ли вы его пьете? Терапевт Ирина Андреева раскрывает ранние признаки обезвоживания.
"Важно знать о ранних признаках обезвоживания, поскольку 65 процентов респондентов не понимают, что неприятный запах изо рта может быть признаком того, что вам нужно пить больше воды. Помимо неприятного запаха изо рта, сухость во рту является еще одним явным признаком того, что вашему телу требуется увлажнение. 45 процентов не понимали, что моча темного цвета является предупреждающим признаком обезвоживания", - говорит Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Неприятный запах изо рта, сухость во рту и темная моча — это ранние предупреждающие признаки, которые нельзя игнорировать.
«Обезвоживание может привести к ряду проблем со здоровьем».
Примеры включают «запоры, мышечную усталость, головные боли и инфекции мочевыводящих путей (ИМП) - и это лишь некоторые из них».
Когда ваш уровень жидкости не находится на адекватном уровне, существует повышенный риск ИМП. Это связано с тем, что стареющие почки не могут концентрировать вашу мочу, поэтому мочевой пузырь быстрее наполняется более разбавленной мочой.
Это может привести к многочисленным осложнениям, включая спутанность сознания, падения, острое повреждение почек и госпитализацию, особенно у пожилых людей.
Опасность обезвоживания для здоровья
Обезвоживание также может привести к «нечеткому мышлению», изменениям настроения и камням в почках.
Польза для здоровья от питьевой воды
Увлажнение означает, что тело может более эффективно регулировать свою температуру, суставы получают больше смазки и амортизации, а спинной мозг более защищен.
Вода также помогает организму выводить отходы через мочеиспускание, пот и дефекацию.
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