Нутрициолог Строков: тыква снижает уровень сахара в крови
Получение диагноза диабета может изменить жизнь, так как может привести к пожизненным осложнениям. В настоящее время больше людей, чем когда-либо, живут с диабетом. К счастью, как и при некоторых других заболеваниях, то, что вы едите и пьете, может иметь значение, когда речь идет как о снижении риска, так и об управлении симптомами.
«Знаете ли вы, что Иран и Мексика используют тыкву для лечения диабета? Тыква содержит антиоксиданты и клетчатку, которые прекрасно регулируют уровень сахара в крови. Исследования показывают, что использование порошков и экстрактов тыквы в качестве лекарств снижает уровень сахара в крови у животных и людей. Семена наполнены белками и полезными жирами, двумя компонентами, известными тем, что контролируют уровень сахара в крови»., - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Клетчатка играет полезную роль в управлении уровнем сахара в крови, и было показано, что употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, улучшает контроль уровня сахара в крови.
«Половина чашки (120 граммов) тыквы содержит 12 процентов дневной нормы клетчатки».
Общие признаки диабета включают:
- Чувство сильной жажды
- Мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью
- Чувствую себя очень усталым
- Потеря веса и потеря мышечной массы
- Зуд вокруг полового члена или влагалища или частые приступы молочницы
- Порезы или раны, которые заживают медленно
- Затуманенное зрение
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