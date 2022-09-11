Нутрициолог Строков: тыква снижает уровень сахара в крови

«Знаете ли вы, что Иран и Мексика используют тыкву для лечения диабета? Тыква содержит антиоксиданты и клетчатку, которые прекрасно регулируют уровень сахара в крови. Исследования показывают, что использование порошков и экстрактов тыквы в качестве лекарств снижает уровень сахара в крови у животных и людей. Семена наполнены белками и полезными жирами, двумя компонентами, известными тем, что контролируют уровень сахара в крови»., - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Половина чашки (120 граммов) тыквы содержит 12 процентов дневной нормы клетчатки».

Чувство сильной жажды

Мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью

Чувствую себя очень усталым

Потеря веса и потеря мышечной массы

Зуд вокруг полового члена или влагалища или частые приступы молочницы

Порезы или раны, которые заживают медленно

Затуманенное зрение