Лучший напиток для профилактики диабета — снижает высокий уровень сахара в на целых 30%

"Вода является лучшим универсальным напитком для людей с диабетом. Поскольку вода не содержит углеводов и калорий, это идеальный напиток для людей с диабетом. Исследования также показали, что питьевая вода может помочь контролировать уровень глюкозы (сахара) в крови", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Диабет 2 типа может быть доброкачественным или разрушительным в зависимости от того, как вы на него реагируете. Однако если вы примете меры по их контролю, диабет 2 типа вряд ли повлияет на вашу жизнь. Имея это в виду, один напиток превосходит все остальные: простая вода.Увеличение потребления воды может предотвратить или отсрочить начало гипергликемии (высокого уровня сахара в крови) и последующего диабета. У участников, которые потребляли более одного литра воды в день, риск развития новой гипергликемии был на 28% ниже, чем у тех, кто выпивал менее 500 мл воды в день.Исследователи также выделили гормон вазопрессин, уровень которого повышается при обезвоживании, как возможный фактор риска гипергликемии и диабета. Увеличение потребления воды может снизить вероятность повышения уровня вазопрессина. Еще одно объяснение полезного действия воды сводится к выведению жидкости.Ранее МедикФорум писал о том, что смартфоны могут вызвать морщины.