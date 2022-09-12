Неправильная чистка зубов повышает риск рака печени на 75%
Каждому из нас с раннего возраста говорят чистить зубы два раза в день. Это простое действие имеет жизненно важное значение, когда речь идет о чистоте и здоровье наших зубов, а также о предотвращении возможного кариеса. Однако у него может быть еще одно преимущество, которого вы, возможно, не ожидаете.
Плохая гигиена полости рта может значительно увеличить риск развития рака печени. Исследование показало, что те, кто страдает такими состояниями, как болезненные или кровоточащие десны, язвы во рту и шатающиеся зубы, на 75 процентов чаще имеют гепатоцеллюлярную карциному. Это наиболее распространенная форма первичного рака печени.
Ученые изучили связь между состоянием полости рта и риском развития ряда видов рака желудочно-кишечного тракта, включая рак печени, толстой кишки, прямой кишки и поджелудочной железы. За шесть лет у 4069 участников развился рак желудочно-кишечного тракта. И в 13 процентах этих случаев пациенты сообщали о плохом состоянии полости рта.
Ученые отметили, что те, у кого плохое здоровье полости рта, чаще были моложе, женщины и жили в неблагополучных районах.
В среднем они ели менее двух порций фруктов и овощей в день.
«Плохое здоровье полости рта связано с риском развития ряда хронических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет. Однако существуют противоречивые данные о связи между плохим здоровьем полости рта и определенными типами рака желудочно-кишечного тракта», - говорит гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Когда печень поражена такими заболеваниями, как гепатит, цирроз или рак, ее функция ухудшается, а бактерии выживают дольше и, следовательно, могут причинить больше вреда. Одна бактерия, Fusobacterium nucleatum, возникает в полости рта, но ее роль в развитии рака печени неясна.
"Люди с плохим состоянием полости рта, например, с отсутствующими зубами, с большей вероятностью будут есть более мягкую и потенциально менее питательную пищу, что может повысить риск развития рака печени на 75%".
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