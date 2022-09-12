Неправильная чистка зубов повышает риск рака печени на 75%





«Плохое здоровье полости рта связано с риском развития ряда хронических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет. Однако существуют противоречивые данные о связи между плохим здоровьем полости рта и определенными типами рака желудочно-кишечного тракта», - говорит гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Люди с плохим состоянием полости рта, например, с отсутствующими зубами, с большей вероятностью будут есть более мягкую и потенциально менее питательную пищу, что может повысить риск развития рака печени на 75%".