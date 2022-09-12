5 фруктовых соков, которые заставляют почки работать и снижают давление





"Калий является ключевым минералом, необходимым в нашем рационе для поддержания здоровья, а для людей с высоким кровяным давлением он может быть даже более важным", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Это оказывает дополнительное давление на стенки ваших кровеносных сосудов, повышая кровяное давление. Обычно лишняя жидкость удаляется из крови почками и фильтруется в мочевой пузырь. Этот процесс включает в себя тонкий баланс натрия и калия», - добавляет диетолог.

"В частности, есть пять фруктовых соков с высоким содержанием калия".

Апельсиновый сок

Томатный сок

Сливовый сок

Абрикосовый сок

Грейпфрутовый сок