5 фруктовых соков, которые заставляют почки работать и снижают давление

74 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/cupo-3676/
5 фруктовых соков, которые заставляют почки работать и снижают давление


Некоторые фруктовые соки могут эффективно снижать артериальное давление из-за содержания в них калия.


Считается, что около трети всех взрослых в Великобритании живут с высоким кровяным давлением. Это может быть потенциально опасно, так как создает нагрузку на ваши органы, такие как сердце и мозг. Со временем это может подвергнуть вас риску сердечных приступов, инсультов и заболеваний почек.


Артериальное давление записывается двумя цифрами; более высокое число — систолическое давление — относится к силе, с которой ваше сердце перекачивает кровь по всему телу. А нижнее число – диастолическое давление – это сопротивление току крови в сосудах.

Высоким кровяным давлением считается 140/90 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.).

"Калий является ключевым минералом, необходимым в нашем рационе для поддержания здоровья, а для людей с высоким кровяным давлением он может быть даже более важным", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Калий играет роль в том, сколько жидкости хранится в вашем теле и сколько выделяется с мочой. Если ваше тело удерживает воду, в вашей крови будет больше жидкости.

«Это оказывает дополнительное давление на стенки ваших кровеносных сосудов, повышая кровяное давление. Обычно лишняя жидкость удаляется из крови почками и фильтруется в мочевой пузырь. Этот процесс включает в себя тонкий баланс натрия и калия», - добавляет диетолог.


Врачи призывают воздерживаться от употребления соков


Употребляя в пищу больше продуктов с высоким содержанием калия, вы можете помочь восстановить баланс, позволяя почкам хорошо работать и снижая кровяное давление.

Многие фрукты и овощи содержат калий.

Повышенное давление: 4 лечебных напитка, которые помогут снизить ваши показатели без лекарств


"В частности, есть пять фруктовых соков с высоким содержанием калия". 


Это включает:
  • Апельсиновый сок
  • Томатный сок
  • Сливовый сок
  • Абрикосовый сок
  • Грейпфрутовый сок


Ранее МедикФорум писал о том, что гипертония портит кости.
Читать MedikForum.ru в
Гипертония: здоровая закуска, которая может повысить кровяное давление
Доступный продукт, обладающий мощными гипотензивными свойствами
Какова связь между миндалем и артериальным давлением?
Теги : фруктовые соки, советы диетологов, снижение давления