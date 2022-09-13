Эксперт перечислила основные симптомы инсулинорезистентности

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тяга к сладкому

Доктор Наталья Кондакова назвала наиболее распространенные симптомы инсулинорезистентности, по которым можно предварительно диагностировать заболевание.

Чем опасна инсулинорезистентность? Тем, что, по сути, она является первой ступенькой на пути к приобретенному сахарному диабету. Именно поэтому ИР так важно вовремя диагностировать и сделать правильные выводы.

«Чаще всего пациентов с инсулинорезистентностью тянет на сладкое. Нестерпимо. Они ни дня не могут прожить без шоколада, плюшек, углеводистой пищи», — говорит эксперт.

После приема пищи такие пациенты часто ощущают вялость, отсутствие энергии, желание прилечь. А иногда слабость присутствует не только после еды, а на протяжении всего дня.

В большинстве случаев инсулинорезистентность сопровождается избыточным весом, который к тому же очень сложно сдвинуть в сторону уменьшения, несмотря на прилагаемые усилия.

В запущенных случаях нередко возникает состояние, близкое к гипогликемии. Человека начинает буквально трясти от чувства голода, но при этом облегчение наступает только после употребления пищи, содержащей углеводы.

Основные признаки патологии печени и желчевыводящих путей


При инсулинорезистентности в организме почти всегда есть хронические воспалительные процессы. Как правило, это тонзиллиты, отиты или кисты.

Инсулинорезистентность: с чего начать лечение?


Для подтверждения диагноза нужно сдать анализы: проверяем инсулин и глюкозу (натощак), смотрим индекс НОМА.
Наталья Кондакова
Наталья Кондакова
Здоровье
Терапевт, натуропат
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Теги : Наталья Кондакова, инсулинорезистентность, тяга к сладкому