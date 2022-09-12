Вздутие живота может быть симптомом долгого ковида — кишечник работает «вяло»

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Вздутие живота может быть симптомом долгого ковида — кишечник работает «вяло»


Среди различных «необычных» осложнений длительного ковида у некоторых пациентов могут возникать симптомы, связанные с желудком, включая боль, тошноту и вздутие живота.

По мере того, как мы продолжаем узнавать больше о длительных последствиях COVID-19, некоторые люди сообщают о симптомах, которые изначально не были связаны с болезнью. Это означает, что они испытывают некоторые симптомы в течение более 12 недель после первоначального заражения.

Общие симптомы длительного Covid, о которых многие из нас знают, включают усталость, туман в голове и боль или стеснение в груди.

Врач Ирина Андреева поделилась рядом других эффектов, которых вы, возможно, не ожидаете.


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"Исследование показало, что почти 10 систем органов в организме могут быть затронуты, вызывая более 200 симптомов. Одним из таких симптомов является вздутие живота. Мы знаем, что вирус может поражать кишечник и кишечник во время острой фазы, и действительно, остатки вируса могут оставаться в кишечнике в течение длительного времени после острой фазы. Когда вирус поражает нервную систему кишечника, эта система может функционировать вяло и часто не синхронно, что может вызвать такие симптомы, как боль, тошнота и вздутие живота", - говорит Ирина Андреева специально для МедикФорум.


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Вирус может влиять на разнообразие микробиома, и это также может вызывать такие проблемы, как вздутие живота или повышенное газообразование.

Также были зарегистрированы нарушения менструального цикла, кожные высыпания, которые часто сопровождаются зудом и изменением цвета, а также эпизоды выпадения волос.


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