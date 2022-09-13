Пять опасных для здоровья последствий слишком низкого уровня холестерина

«Низкий уровень холестерина обычно лучше, чем высокий, но иногда очень низкий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или слишком сильное снижение общего холестерина бывает связано с некоторыми проблемами со здоровьем», — об этом в интервью изданию ETNT сообщил доктор медицинских наук Франсиско Лопес-Хименес.

«Наше исследование подтверждает, что низкий уровень общего холестерина может быть вызван невыявленным раком. В свою очередь, более высокие уровни «хорошего» холестерина защищают от всех видов рака», - высказался ученый.