Диетолог Пономарева: красное мясо связано со «значительно повышенным риском» диабета

"Исторически считалось, что красное мясо влияет на риск диабета из-за высокого содержания жира. Насыщенные жиры, которых много в красном мясе и многих обработанных пищевых продуктах, могут способствовать риску диабета, увеличивая брюшной жир. Согласно исследованиям, эту связь можно объяснить другими биологическими механизмами. Более высокое потребление красного мяса связано со значительно повышенным риском развития диабета. Это особенно связано с более высоким содержанием гемового железа в этом мясе", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Диабет диагностируется, когда организм больше не может использовать сахар в крови для получения энергии. Результат этого хронического высокого уровня глюкозы в крови, который может настроить тело на ампутацию и смерть, если его плохо контролировать.Высокое потребление сахара и жиров является распространенными триггерами диабета.Чтобы прояснить действующие механизмы, исследователи оценили связь между содержанием гема железа в пище во всех видах мяса и риском развития диабета. После поправки на содержание гема-железа в рационе связь между красным мясом и диабетом все еще присутствовала. Это говорит о том, что другие химические вещества в красном мясе могут быть ответственны за эту связь.Хотя точные механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, остаются неясными, появляется все больше доказательств того, что статус железа влияет на окислительное повреждение ДНК.Ранее МедикФорум писал о болезнях, которые скрываются за повышенным аппетитом.