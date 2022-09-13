Врач назвал пять признаков плохой циркуляции крови: чем это опасно?

«Плохое кровообращение может объясняться не только старением, это произойти в результате основной проблемы со здоровьем, такой как диабет, заболевания сердца и сосудов (атеросклероз). Если ее не лечить, проблема не решится сама собой, а вместо этого приведет к серьезным осложнениям, таким как тромбы, инфицированные язвы и, в крайних случаях, ампутация», - цитирует медика издание ETNT.

«боль в икрах, которая усиливается при длительном сидении или стоянии, провоцирует скованность и спазмы».