Мужское здоровье: как мужчине подготовиться к зачатию ребенка?

«Первое, что нужно сделать будущему отцу — исключить все вредные привычки. Поскольку токсичные вещества повреждают половые клетки», — говорит доктор.

Врач-гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, что необходимо сделать мужчине на этапе подготовки к зачатию ребенка.Также необходимо привести в норму режим дня — нужно высыпаться, проводить больше времени на свежем воздухе, добавить физическую активность.Огромное значение имеет питание! В рационе мужчины должны быть сезонные овощи и фрукты, мясо, источники полезных жирных кислот, растительные масла, орехи, рыба.Очень важно нормализовать вес. В первую очередь, это нужно сделать за счет питания и физической активности. Лишний вес и низкий уровень подвижности провоцирует эндокринные изменения, которые плохо сказываются на формировании сперматозоидов.А вот со спортивным питанием поосторожней! В нем могут содержаться гормональные препараты, которые способны подавлять функции половых желез.Улучшить качество спермы помогут витамин В9 (фолиевая кислота), коэнзим Q10, селен, витамин Е, цинк, L-карнитин. Последний повышает двигательную активность сперматозоидов за счет обеспечения их энергией.