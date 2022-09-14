Мужское здоровье: как мужчине подготовиться к зачатию ребенка?

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семья в ожидании ребенка

Принято считать, что успешное вынашивание и рождение ребенка зависит всецело от женщины, будущей матери. Между тем у этого процесса есть и второй не менее важный участник — отец.

Врач-гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, что необходимо сделать мужчине на этапе подготовки к зачатию ребенка.

«Первое, что нужно сделать будущему отцу — исключить все вредные привычки. Поскольку токсичные вещества повреждают половые клетки», — говорит доктор.

Также необходимо привести в норму режим дня — нужно высыпаться, проводить больше времени на свежем воздухе, добавить физическую активность.

Огромное значение имеет питание! В рационе мужчины должны быть сезонные овощи и фрукты, мясо, источники полезных жирных кислот, растительные масла, орехи, рыба.

Очень важно нормализовать вес. В первую очередь, это нужно сделать за счет питания и физической активности. Лишний вес и низкий уровень подвижности провоцирует эндокринные изменения, которые плохо сказываются на формировании сперматозоидов.

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А вот со спортивным питанием поосторожней! В нем могут содержаться гормональные препараты, которые способны подавлять функции половых желез.

Подготовка мужчины к зачатию: какие анализы важно сдать?


Улучшить качество спермы помогут витамин В9 (фолиевая кислота), коэнзим Q10, селен, витамин Е, цинк, L-карнитин. Последний повышает двигательную активность сперматозоидов за счет обеспечения их энергией.
Татьяна Илюхина
Татьяна Илюхина
Здоровье
Гинеколог, кандидат медицинских наук
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Теги : Татьяна Илюхина, зачатие, качество спермы
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Мужское здоровье: как мужчине подготовиться к зачатию ребенка?