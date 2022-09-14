Кому не рекомендуется принимать витамины
Гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила, что витамины показаны далеко не всем, хотя и считаются универсальным здоровым компонентом. К примеру, для определенной категории пациентов приём витаминов представляет немалую опасность.
В холодный сезон многие россияне более активно налегают на витамины, поскольку лишаются сезонных овощей и фруктов. В зимнее время нам особенно нужно укреплять организм полезными питательными веществами, так как мы проводим меньше времени на воздухе, получаем меньшее количество солнечных лучей и мало двигаемся. Однако витаминные комплексы следует использовать только после консультации со специалистами, поскольку при определённых нарушениях здоровья они могут представлять опасность для организма.
К примеру, это касается людей, страдающих от воспалительных расстройств желудка и кишечника. В их случае приём витаминов может стать причиной обострения проблем и роста воспалительных процессов, поскольку эти препараты способны оказывать раздражающее воздействие. В значительной части случаев язва желудка провоцируется бактериями, и здесь приём витаминов также противопоказан. Вначале необходимо справиться с самой язвой, а уже потом пить соответствующие добавки.
Но если патологии желудка и кишечника не находятся в острой фазе, то принимать витамины не возбраняется. Речь именно о «хрониках», которые сталкиваются со своими проблемами годами. Однако даже в этом случае лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать пить какие-либо добавки с витаминами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ирина Бережная
Здоровье
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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