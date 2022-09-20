Гастроэнтеролог Алисова: дефицит витамина В12 связан с пятикратным увеличением риска рака желудка

«Первичный рак желудка является фатальным злокачественным новообразованием с плохим прогнозом, поскольку пациенты остаются бессимптомными до поздней стадии прогрессирования», - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Это связано с тем, что у людей пожилого возраста чаще наблюдается недостаток желудочной кислоты, которая требуется организму для усвоения B12".