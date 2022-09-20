Гастроэнтеролог Алисова: дефицит витамина В12 связан с пятикратным увеличением риска рака желудка
Дефицит белков и витаминов является распространенным побочным эффектом рака, потому что воспаление часто влияет на механизмы организма, но редко они идентифицируются как причина заболевания.
Рак желудка — распространенное злокачественное новообразование, которое часто выявляют на поздних стадиях, когда оно становится устойчивым к лечению. У большого числа пациентов наблюдается потеря веса и боль в животе, но нечеткий характер этих характеристик затрудняет их выявление. Среди поддающихся изменению факторов риска заболевания — дефицит витамина B12.
«Первичный рак желудка является фатальным злокачественным новообразованием с плохим прогнозом, поскольку пациенты остаются бессимптомными до поздней стадии прогрессирования», - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Хотя определенного способа предотвратить заболевание не существует, многих факторов риска можно легко избежать. Распространенность дефицита B12 составляет около шести процентов у людей в возрасте до 60 лет. Однако у людей старше 60 лет распространенность значительно возрастает до 20 процентов.
"Это связано с тем, что у людей пожилого возраста чаще наблюдается недостаток желудочной кислоты, которая требуется организму для усвоения B12".
Этот дефицит желудочной кислоты также может быть основной причиной рака желудка. Но не только пожилые люди находятся в группе риска.
Ранее МедикФорум писал о том, что соленье ускоряют старение.
Оставить комментарий