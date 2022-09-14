Ужин непосредственно перед сном увеличивает риск рака на 25%

"Исследователи обнаружили, что у тех, кто регулярно ест после 9 вечера, вероятность заболеть раком на 25 процентов выше, чем у тех, кто это делает. Поздний ужин может нанести вред вашему телу. Если ваши биологические часы тикают так, как должны, ваш метаболизм должен замедляться перед сном, а не ускоряться, как после еды", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Как исследователи собирали свои выводы

«Соблюдение дневного режима питания связано с более низким риском развития рака. Эти результаты подчеркивают важность оценки времени в исследованиях диеты и рака», - объясняет врач.