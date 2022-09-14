Ужин непосредственно перед сном увеличивает риск рака на 25%
Исследование показало, что он увеличивает риск рака простаты и молочной железы на 25 процентов. Более того, было обнаружено, что альтернативное время приема пищи заметно снижает риск этих видов рака.
Диета может влиять на риск развития рака, но времени приема пищи уделяется меньше внимания.
"Исследователи обнаружили, что у тех, кто регулярно ест после 9 вечера, вероятность заболеть раком на 25 процентов выше, чем у тех, кто это делает. Поздний ужин может нанести вред вашему телу. Если ваши биологические часы тикают так, как должны, ваш метаболизм должен замедляться перед сном, а не ускоряться, как после еды", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Гормоны лежат в основе сна, голода и стресса, поэтому, когда эти процессы идут наперекосяк, циркадные ритмы вашего тела (внутренние часы) также могут быть нарушены.
Как исследователи собирали свои выводы
Те, кто ложился спать за два или более часа после ужина, имели 20-процентное снижение риска рака груди и простаты вместе взятых, а также каждого вида рака в отдельности. Когда это сочеталось с поздним приемом пищи, риск в целом увеличивался на 25 процентов.
«Соблюдение дневного режима питания связано с более низким риском развития рака. Эти результаты подчеркивают важность оценки времени в исследованиях диеты и рака», - объясняет врач.
Нарушение циркадных ритмов само по себе является фактором риска развития рака.
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