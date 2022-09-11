Черный чай снижает риск смерти от всех причин — пейте две чашки в день

"Благодаря своей антиоксидантной активности черный чай может повысить защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Черный чай, который является одним из самых потребляемых напитков в мире, доступен в различных формах, таких как Ассам, Дарджилинг и Ерл Грей. Он хорошо известен своим противовоспалительным потенциалом, который помогает снизить риск множественных хронических заболеваний", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Исследование также обнаружило подобную обратную связь у участников, которые добавляли молоко с сахаром в свой чай, и у тех, у кого генетически предсказуемый метаболизм кофеина был медленнее".