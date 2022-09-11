Черный чай снижает риск смерти от всех причин — пейте две чашки в день
По мере того, как население во всем мире стареет, потребность в лучшей защите от возрастных заболеваний становится все более очевидной. Теперь новое исследование показало, что один чай может снизить риск смертности от всех причин, предотвращая плохое здоровье.
Уклонение от долговременной болезни является важным фактором долголетия. Для этого организму необходимо достаточное количество антиоксидантов для борьбы со свободными радикалами и воспалением. Их больше всего во фруктах и овощах, но некоторые виды чая также содержат достаточное количество.
"Благодаря своей антиоксидантной активности черный чай может повысить защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Черный чай, который является одним из самых потребляемых напитков в мире, доступен в различных формах, таких как Ассам, Дарджилинг и Ерл Грей. Он хорошо известен своим противовоспалительным потенциалом, который помогает снизить риск множественных хронических заболеваний", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Новое исследование связывает более высокое потребление черного чая с более низким риском смертности от всех причин, сердечных заболеваний и инсульта.
"Исследование также обнаружило подобную обратную связь у участников, которые добавляли молоко с сахаром в свой чай, и у тех, у кого генетически предсказуемый метаболизм кофеина был медленнее".
Другими словами, не было значительного снижения пользы для здоровья людей, которые добавляли молоко или сахар в свои чашки.
Полученные данные обнадеживают любителей чая и дополняют ряд доказательств того, что черный чай можно включать в здоровую диету.
Большее потребление чая было связано с более низким риском смертности среди тех, кто выпивал две или более чашек в день, независимо от генетической изменчивости метаболизма кофеина.
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