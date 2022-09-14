Долгий ковид: врач Захарова назвала продукты, которые облегчают состояние

"Употребление «правильных продуктов» после перенесенного COVID-19 может помочь, вы поправитесь, станете сильнее быстрее. Это может улучшить вашу иммунную систему, которая защищает вас от болезней и помогает вашему телу поправиться, увеличить уровень вашей энергии, что позволит вам заниматься своими обычными делами", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Потеря вкуса и обоняния

Одышка

Сухость во рту

Трудности глотания

Расстройство желудка

Запор

«Постарайтесь не пить во время еды, а вместо этого пейте между приемами пищи. По-прежнему важно стараться выбирать здоровую пищу, чтобы способствовать выздоровлению».