Долгий ковид: врач Захарова назвала продукты, которые облегчают состояние
Долгий ковид приносит с собой множество симптомов, от усталости до затрудненного дыхания, и употребление определенных продуктов может помочь в выздоровлении от последнего.
Многие люди учатся жить с потенциально изнурительными длительными симптомами Covid. А поскольку некоторым особенно трудно вернуться к своим повседневным делам, восстановление жизненно важно. Было высказано предположение, что ваша диета может сыграть роль в улучшении состояния.
"Употребление «правильных продуктов» после перенесенного COVID-19 может помочь, вы поправитесь, станете сильнее быстрее. Это может улучшить вашу иммунную систему, которая защищает вас от болезней и помогает вашему телу поправиться, увеличить уровень вашей энергии, что позволит вам заниматься своими обычными делами", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Некоторые продукты также помогут восстановить ваши мышцы и позволят вам набрать вес, если вы потеряли его во время болезни, добавляет врач.
Симптомы, которые могут повлиять на ваш аппетит:
- Потеря вкуса и обоняния
- Одышка
- Сухость во рту
- Трудности глотания
- Расстройство желудка
- Запор
Если вы страдаете от проблем с дыханием, врач Захарова предложила способы облегчить прием пищи, что поможет выздоровлению.
Она рекомендует есть мягкую пищу, такую как картофельное пюре и суп, которые «легче» есть, если у вас затруднено дыхание.
«Постарайтесь не пить во время еды, а вместо этого пейте между приемами пищи. По-прежнему важно стараться выбирать здоровую пищу, чтобы способствовать выздоровлению».
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