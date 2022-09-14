Долгий ковид: врач Захарова назвала продукты, которые облегчают состояние

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Долгий ковид: врач Захарова назвала продукты, которые облегчают состояние


Долгий ковид приносит с собой множество симптомов, от усталости до затрудненного дыхания, и употребление определенных продуктов может помочь в выздоровлении от последнего.

Многие люди учатся жить с потенциально изнурительными длительными симптомами Covid. А поскольку некоторым особенно трудно вернуться к своим повседневным делам, восстановление жизненно важно. Было высказано предположение, что ваша диета может сыграть роль в улучшении состояния.

"Употребление «правильных продуктов» после перенесенного COVID-19 может помочь, вы поправитесь, станете сильнее быстрее. Это может улучшить вашу иммунную систему, которая защищает вас от болезней и помогает вашему телу поправиться, увеличить уровень вашей энергии, что позволит вам заниматься своими обычными делами", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Некоторые продукты также помогут восстановить ваши мышцы и позволят вам набрать вес, если вы потеряли его во время болезни, добавляет врач.


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Симптомы, которые могут повлиять на ваш аппетит:
  • Потеря вкуса и обоняния
  • Одышка
  • Сухость во рту
  • Трудности глотания
  • Расстройство желудка
  • Запор
Одышка — один из хорошо известных признаков долгого ковида.


Если вы страдаете от проблем с дыханием, врач Захарова предложила способы облегчить прием пищи, что поможет выздоровлению.


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Она рекомендует есть мягкую пищу, такую как картофельное пюре и суп, которые «легче» есть, если у вас затруднено дыхание.


«Постарайтесь не пить во время еды, а вместо этого пейте между приемами пищи. По-прежнему важно стараться выбирать здоровую пищу, чтобы способствовать выздоровлению».



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Теги : долгий ковид, советы врачей, картофельное пюре