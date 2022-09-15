Пять привычек, которые убивают наш кишечник

«А еще от кишечника напрямую зависит наше настроение, потому что 95% серотонина (гормон счастья) синтезируется тоже в кишечнике», — говорит эксперт.

Давно не секрет, что 80% нашего иммунитета зависит от состояния кишечника. Больной кишечник — слабый иммунитет.Учитывая все ваше сказанное, не может быть сомнений, что заботясь о кишечнике, мы фактически заботимся о здоровье всего организма.Первая и очень значимая привычка, которая самым непосредственным образом оказывает влияние на наш кишечник, — это привычка есть переработанное мясо. К этому виду продуктов мы относим колбасу, сосиски, сардельки и так далее.Чем же они так вредны? Трансжирами в составе. А еще среди ингредиентов почти всегда присутствуют усилители вкуса и вредные консерванты. Если организм просит колбасы — лучше съешьте кусок натурального мяса или рыбы.Вторая пагубная привычка — алкоголь. Спирты не дают всасываться белкам и витаминам. По сути, это протоплазматический яд, который отравляет организм.Третье, от чего желательно отказаться, — жареное мясо. Эти блюда дают очень сильную нагрузку не только на кишечник, но и на печень, желчный. Жареное мясо тяжело и долго переваривается, становится причиной воспалительных процессов, постепенно приводит к раку.Четвертое — отказ от клетчатки. Она должна присутствовать в рационе всегда. Желательный минимум — 25 г клетчатки в день. Если перевести в овощи и фрукты, то это 600-900 г овощей или фруктов в день! Кишечник будет вам очень благодарен. Вы забудете о запорах и других проблемах. Начать можно с квашенной капусты, которая является к тому же ферментированным продуктом.И пятое — стрессы, которые негативно влияют не только на кишечник, но и на весь организм в целом. Если стресс хронический, организм теряет способность всасывать необходимые ему вещества из продуктов питания, в результате чего постепенно формируются дефициты, которые в свою очередь ведут к болезням.