Названы признаки больного сердца, заметные во время занятий спортом

«При физических нагрузках могут давать о себе знать заболевания, о которых человек ранее не подозревал», - сказала об этом Ирина Ескова агентству «Москва 24».

«Опасными проявлениями можно считать также одышку и чувство распирания в груди, это может свидетельствовать о болезнях сердца», - продолжила Ескова.