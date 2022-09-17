Врач Андреева: если есть эти 4 симптома, у вас диабет
По мере роста числа случаев диабета все больше людей узнают и узнают о признаках и симптомах, включая четыре ключевых.
Диабет 2 типа является наиболее распространенным, на его долю приходится около 90 процентов случаев, важно знать признаки обоих типов.
Среди всех других состояний, о которых следует знать, можно легко забыть о симптомах диабета.
"Эти четыре симптома могут помочь людям заметить симптомы диабета", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Андреева назвала эти 4 ключевых симптома:
• Частое мочеиспускание
• Постоянное чувство жажды
• Хроническая усталость
• Похудение без попыток
Если эти симптомы возникают, вы должны обратиться за неотложной медицинской помощью, поскольку диабет является хроническим заболеванием, которое требует тщательного лечения на протяжении всей жизни. Причина этого в том, что дисбаланс уровня сахара в крови может привести к ряду осложнений.
Высокий уровень сахара в крови может привести к ряду проблем со здоровьем, включая:
• Заболевания сердца
• Инсульт
• Проблемы с ногами и кровообращением
• Проблемы со зрением
• Повреждения нервов
• Проблемы с почками
• Заболевания десен
"Диабетики могут испытывать потерю чувствительности в результате повреждения нерва, вызывающего онемение, боль, покалывание, проблемы с сексом, запор или диарею", - объясняет врач.
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