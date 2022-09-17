Врач Андреева: если есть эти 4 симптома, у вас диабет

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Врач Андреева: если есть эти 4 симптома, у вас диабет


По мере роста числа случаев диабета все больше людей узнают и узнают о признаках и симптомах, включая четыре ключевых.


Диабет 2 типа является наиболее распространенным, на его долю приходится около 90 процентов случаев, важно знать признаки обоих типов.

Среди всех других состояний, о которых следует знать, можно легко забыть о симптомах диабета.


"Эти четыре симптома могут помочь людям заметить симптомы диабета", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Неприятный запах изо рта является признаком диабета


Андреева назвала эти 4 ключевых симптома:

• Частое мочеиспускание
• Постоянное чувство жажды
• Хроническая усталость
• Похудение без попыток


Симптомы диабета: тяга к напиткам, которая может указывать на заболевание


Если эти симптомы возникают, вы должны обратиться за неотложной медицинской помощью, поскольку диабет является хроническим заболеванием, которое требует тщательного лечения на протяжении всей жизни. Причина этого в том, что дисбаланс уровня сахара в крови может привести к ряду осложнений.

Высокий уровень сахара в крови может привести к ряду проблем со здоровьем, включая:

• Заболевания сердца
• Инсульт
• Проблемы с ногами и кровообращением
• Проблемы со зрением
• Повреждения нервов
• Проблемы с почками
• Заболевания десен

"Диабетики могут испытывать потерю чувствительности в результате повреждения нерва, вызывающего онемение, боль, покалывание, проблемы с сексом, запор или диарею", - объясняет врач.



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