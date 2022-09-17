Врач Андреева: если есть эти 4 симптома, у вас диабет

"Эти четыре симптома могут помочь людям заметить симптомы диабета", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Диабетики могут испытывать потерю чувствительности в результате повреждения нерва, вызывающего онемение, боль, покалывание, проблемы с сексом, запор или диарею", - объясняет врач.