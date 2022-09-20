Дефицит витамина B12: предупреждающий знак в вашем зрении может быть симптомом
Ваше зрение может стать тревожным сигналом, когда у вас возникнет дефицит витамина B12.
Витамин B12 питает ваше тело важными способами, начиная от поддержки нервной системы и заканчивая выработкой эритроцитов. Таким образом, недостаток этого витамина может оказаться коварным. Однако ваше зрение может сообщить вам о дефиците витамина B12. Дефицит витамина B12 может развиваться медленно, что делает состояние «скрытым».
"Это может привести к тому, что симптомы будут проявляться постепенно и со временем усиливаться. Однако начало также может быть относительно быстрым. Как ни странно, ваши глаза могут помочь вам определить нехватку необходимого витамина. Одним из симптомов дефицита витамина B12 является нарушение зрения", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Нарушения или помутнение зрения появляются, когда недостаток B12 воздействует на зрительный нерв.
«Это происходит, когда дефицит вызывает повреждение зрительного нерва, который ведет к вашим глазам. Нервный сигнал, идущий от глаза к мозгу, нарушается из-за этого повреждения, что приводит к ухудшению зрения. Это состояние называется оптической невропатией, и лечение с использованием добавок B12 обычно устраняет нарушение», - объясняет невролог.
Хотя нарушение зрения может указывать на дефицит витамина B12, это не единственный симптом, предупреждающий о состоянии.
Разнообразие признаков может сбивать с толку, но знание того, на что обращать внимание, может помочь.
Полный список симптомов включает:
- Экстремальная усталость
- Недостаток энергии
- Булавки и иглы (парестезия)
- Болезненный и красный язык
- Язвы во рту
- Мышечная слабость
- Нарушенное зрение
- Психологические проблемы (депрессия и спутанность сознания)
- Проблемы с памятью, пониманием и суждением
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