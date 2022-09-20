Дефицит витамина B12: предупреждающий знак в вашем зрении может быть симптомом

"Это может привести к тому, что симптомы будут проявляться постепенно и со временем усиливаться. Однако начало также может быть относительно быстрым. Как ни странно, ваши глаза могут помочь вам определить нехватку необходимого витамина. Одним из симптомов дефицита витамина B12 является нарушение зрения", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Это происходит, когда дефицит вызывает повреждение зрительного нерва, который ведет к вашим глазам. Нервный сигнал, идущий от глаза к мозгу, нарушается из-за этого повреждения, что приводит к ухудшению зрения. Это состояние называется оптической невропатией, и лечение с использованием добавок B12 обычно устраняет нарушение», - объясняет невролог.

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