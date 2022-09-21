Деменция: тревожные сны могут быть ранним признаком упадка мозга
Данные последнего исследования говорят, что плохие сны могут быть одним из самых ранних признаков упадка мозга, возникающим задолго до проблем с памятью.
Деменция является нейродегенеративным заболеванием, которое характеризуется необратимым и быстрым снижением когнитивных функций, среди которых особенно ярко проявляются проблемы с мышлением и потеря памяти. Исследователи, представляющие Центр здоровья человеческого мозга при Бирмингемском университете, пришли к заключению, что сны людей могут быть одним из самых ранних предвестников деменции – при повышенном риске этой болезни сновидения чаще оказываются тревожными, кошмарными
«Тревожные сны или ночные кошмары могут быть связаны с высоким риском слабоумия и снижением когнитивных функций у мужчин и женщин. Они могут свидетельствовать об ухудшении работы мозга за годы до потери памяти, свойственной деменции», - заявили научные специалисты.
С точки зрения медицины, склонность видеть тревожные или кошмарные сны объясняется несколькими причинами: в их числе – стресс и повышенное беспокойство, нерегулярный сон, прием некоторых лекарств, нарушения психического здоровья.
По версии исследователей, ночные кошмары оказывают пагубное влияние на качество сна, что и связывает их с риском деменции. На упадок мозга указывает накопление потенциально токсичных бета-амилоидных белков, которые у здоровых людей вымываются из него во время ночного сна. Плохие, тревожные сны не позволяют мозгу освобождаться от способствующих деменции белковых накоплений, повреждающих его клетки.
«Плохие сны могут быть индикатором высокого риска развития деменции, который можно заметить уже в среднем возрасте», - считают эксперты.
Результаты их исследования опубликовал журнал Lancet eClinicalMedicine. Выводы ученых были сделаны после анализа данных более 600 мужчин и женщин возрастом от 35 до 64 лет и 2600 человек возрастом 79 лет и старше. Наблюдения за этими людьми длились в течение 10 лет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с памятью могут быть симптомом разных заболеваний.
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