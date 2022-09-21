Деменция: тревожные сны могут быть ранним признаком упадка мозга

«Тревожные сны или ночные кошмары могут быть связаны с высоким риском слабоумия и снижением когнитивных функций у мужчин и женщин. Они могут свидетельствовать об ухудшении работы мозга за годы до потери памяти, свойственной деменции», - заявили научные специалисты.

«Плохие сны могут быть индикатором высокого риска развития деменции, который можно заметить уже в среднем возрасте», - считают эксперты.