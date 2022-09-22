Дефицит витамина B12: «странное» ощущение в руках, которое может быть признаком

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Дефицит витамина B12: «странное» ощущение в руках, которое может быть признаком


Если вы думаете, что низкий уровень витамина B12 не может быть таким уж вредным, подумайте дважды. Недостаток этого важного витамина может привести к «необратимым» повреждениям, по мнению здорового организма. Хорошая новость заключается в том, что это не происходит без того, чтобы ваше тело не звонило в колокола тревоги. И одна область, которая может содержать подсказки, — это ваши руки.


Это может привести к тому, что симптомы будут проявляться постепенно и со временем усиливаться. Однако начало также может быть относительно быстрым.

"Одним из ключевых признаков, о котором следует знать, является «странное» ощущение в ваших руках. Дефицит витамина B12 может проявляться онемением или покалыванием в этой области, что является тревожным сигналом. Другие области тела, которые также могут быть затронуты этим «странным» ощущением, включают ваши ноги и ступни. Этот признак также известен как покалывание или парестезия. Этот симптом возникает при прекращении кровоснабжения нервов", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Обычно это происходит, когда вы сидите или спите на части тела. Его можно облегчить, сняв вес с пораженной части тела.


Полный список симптомов включает в себя:

  • Экстремальная усталость
  • Недостаток энергии
  • Парестезия
  • Болезненный и красный язык
  • Язвы во рту
  • Мышечная слабость
  • Нарушенное зрение
  • Психологические проблемы (депрессия и спутанность сознания)
  • Проблемы с памятью, пониманием и суждением


Дефицит витамина B12: неприятное ощущение в руках может сигнализировать о низком уровне


Важно, чтобы анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, была диагностирована и вылечена как можно скорее.

К счастью, нехватку В12 часто можно обнаружить на основании ваших симптомов в сочетании с анализом крови.


Дефицит витамина B12: странное ощущение в руках, которое может быть признаком


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Дефицит витамина B12: неприятное ощущение в ногах и ступнях может быть признаком
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