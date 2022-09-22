Дефицит витамина B12: «странное» ощущение в руках, которое может быть признаком
Если вы думаете, что низкий уровень витамина B12 не может быть таким уж вредным, подумайте дважды. Недостаток этого важного витамина может привести к «необратимым» повреждениям, по мнению здорового организма. Хорошая новость заключается в том, что это не происходит без того, чтобы ваше тело не звонило в колокола тревоги. И одна область, которая может содержать подсказки, — это ваши руки.
Это может привести к тому, что симптомы будут проявляться постепенно и со временем усиливаться. Однако начало также может быть относительно быстрым.
"Одним из ключевых признаков, о котором следует знать, является «странное» ощущение в ваших руках. Дефицит витамина B12 может проявляться онемением или покалыванием в этой области, что является тревожным сигналом. Другие области тела, которые также могут быть затронуты этим «странным» ощущением, включают ваши ноги и ступни. Этот признак также известен как покалывание или парестезия. Этот симптом возникает при прекращении кровоснабжения нервов", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Обычно это происходит, когда вы сидите или спите на части тела. Его можно облегчить, сняв вес с пораженной части тела.
Полный список симптомов включает в себя:
- Экстремальная усталость
- Недостаток энергии
- Парестезия
- Болезненный и красный язык
- Язвы во рту
- Мышечная слабость
- Нарушенное зрение
- Психологические проблемы (депрессия и спутанность сознания)
- Проблемы с памятью, пониманием и суждением
Важно, чтобы анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, была диагностирована и вылечена как можно скорее.
К счастью, нехватку В12 часто можно обнаружить на основании ваших симптомов в сочетании с анализом крови.
Ранее МедикФорум писал о первом признаке рака поджелудочной железы.
Оставить комментарий