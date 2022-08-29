Дефицит витамина B12: странное ощущение в руках, которое может быть признаком

"Одним из ключевых признаков, о котором следует знать, является «странное» ощущение в ваших руках. Дефицит витамина B12 может проявляться онемением или покалыванием в этой области, что является тревожным сигналом. Другие области тела, которые также могут быть затронуты этим «странным» ощущением, включают ваши ноги и ступни. Этот признак также известен как покалывание или парестезия. Этот симптом возникает при прекращении кровоснабжения нервов", - говорит врач-невролог Александра Алехина.

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