Эксперт поделился способом, который поможет быстро избавиться от напряжения

«Когда мы испытываем тревогу, дыхание обычно учащается и становится более поверхностным. В расслабленном состоянии мы дышим медленнее и глубже. В обратную сторону это тоже работает: изменение дыхания отражается на работе организма», — говорит эксперт.

Метод очень простой и доступный всем. Нужно дышать в определенной технике.Если вы чувствуете усталость, начните делать глубокие вдохи полной грудью. Через несколько таких вдохов вы ощутите прилив бодрости и сил.Когда вас охватила тревога и беспокойство, помогут продолжительные глубокие вдохи. Медленно, не спеша, полной грудью. Такая техника поможет расслабиться и сбросить напряжение в теле и психике.Если выполнять такие дыхательные практики регулярно, это станет вашим надежным инструментом для контроля эмоций, настроения, приведения в тонус нервной системы.Чтобы победить стресс, использовать эту практику нужно ежедневно! Тогда она даст устойчивый результат. Выполнять практику можно в любое время, несколько раз в день, когда появляется свободная минута. 10-15 таких вдохов займут совсем немного времени, но эффект дадут ощутимый.Старайтесь, чтобы фаза выдоха была более длинной, чем фаза вдоха. Можно выполнять стоя с прямой спиной или лежа на спине.