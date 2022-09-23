Эксперт поделился способом, который поможет быстро избавиться от напряжения

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медитация

Доктор Владимир Эни-Олорунда рассказал, как можно быстро и эффективно избавиться от напряжения. Поможет техника дыхания.

Метод очень простой и доступный всем. Нужно дышать в определенной технике.

«Когда мы испытываем тревогу, дыхание обычно учащается и становится более поверхностным. В расслабленном состоянии мы дышим медленнее и глубже. В обратную сторону это тоже работает: изменение дыхания отражается на работе организма», — говорит эксперт.

Если вы чувствуете усталость, начните делать глубокие вдохи полной грудью. Через несколько таких вдохов вы ощутите прилив бодрости и сил.

Когда вас охватила тревога и беспокойство, помогут продолжительные глубокие вдохи. Медленно, не спеша, полной грудью. Такая техника поможет расслабиться и сбросить напряжение в теле и психике.

Если выполнять такие дыхательные практики регулярно, это станет вашим надежным инструментом для контроля эмоций, настроения, приведения в тонус нервной системы.

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Чтобы победить стресс, использовать эту практику нужно ежедневно! Тогда она даст устойчивый результат. Выполнять практику можно в любое время, несколько раз в день, когда появляется свободная минута. 10-15 таких вдохов займут совсем немного времени, но эффект дадут ощутимый. 

Простое упражнение помогает от напряжения и болей в пояснице


Старайтесь, чтобы фаза выдоха была более длинной, чем фаза вдоха. Можно выполнять стоя с прямой спиной или лежа на спине.
Владимир Эни-Олорунда
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Врач мануальной, физио- и рефлексо-терапии, массажист
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Теги : Владимир Эни-Олорунда, дыхание, тревога