Один простой анализ крови указывает на ваш риск сердечного приступа - кардиолог Варфоломеев

«CRP (С-реактивный белок) является воспалительным маркером, что означает, что всякий раз, когда в организме возникает инфекция, уровень CRP в крови повышается. У здорового человека, если уровень CRP высок, это является индикатором или сигналом тревоги о том, что у человека больше шансов получить закупорку сердечных артерий, сердечный приступ, внезапную остановку сердца, инсульт или закупорку артерий сердца. руки и ноги в будущем», - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.

Сердечный приступ — это форма сердечно-сосудистого события, которое возникает, когда подача крови к сердцу резко прекращается. Обычно вызванные тромбом, с ними ежегодно сталкиваются миллионы людей. Хотя невозможно точно определить, когда произойдет сердечный приступ, можно использовать определенные факторы, чтобы указать, подвергается ли человек большему или меньшему риску. Один тест может указывать на вероятность возникновения сердечно-сосудистого события.Это означает, что если у кого-то положительный результат теста на высокий уровень СРБ, это может указывать на повышенный риск сердечного приступа.Это маркер низкого уровня хронического или длительного воспаления. Воспаление — это реакция нашего организма на инфекцию, стресс, некоторые аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и т. д. Когда после укуса насекомого на коже появляются красные пятна, это связано с воспалением.Воспаление уместно в краткосрочной перспективе, но может быть вредным для нашего организма, если присутствует в течение длительного времени. Люди с постоянно высоким уровнем СРБ подвержены более высокому риску сердечных заболеваний по сравнению с теми, у кого нет повышенного уровня СРБ.Ранее МедикФорум писал о пользе капусты.