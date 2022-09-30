Онколог Воробьев: «гем» в мясе повреждает клетки и повышает риск развития рака

"Гем может повреждать клетки и заставлять бактерии в организме производить вредные химические вещества. Это может увеличить риск развития рака. Гем расщепляется в нашем кишечнике с образованием химических веществ, называемых N-нитрозосоединениями. Было обнаружено, что они повреждают ДНК клеток, выстилающих пищеварительную систему. А повреждение ДНК — это первый шаг на пути к раку", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.





«Учитывая все доказательства, кажется, что расщепление гема, вероятно, является причиной повышенного риска рака кишечника среди людей, которые едят большое количество мяса», - объясняет онколог.