Онколог Воробьев: «гем» в мясе повреждает клетки и повышает риск развития рака
Открытие имеет важное значение, поскольку повреждение ДНК является «первым шагом» на пути к раку.
Роль, которую диета играет в риске развития рака, сложна, и трудно отделить причину от следствия. Несмотря на ограничения, некоторые результаты были достаточно значительными, чтобы привлечь внимание заслуживающих доверия органов здравоохранения. Одним из таких элементов является «гем» — химическое вещество, которое естественным образом содержится в красном мясе и обработанном красном мясе.
"Гем может повреждать клетки и заставлять бактерии в организме производить вредные химические вещества. Это может увеличить риск развития рака. Гем расщепляется в нашем кишечнике с образованием химических веществ, называемых N-нитрозосоединениями. Было обнаружено, что они повреждают ДНК клеток, выстилающих пищеварительную систему. А повреждение ДНК — это первый шаг на пути к раку", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Были проведены исследования, в которых непосредственно изучалось количество N-нитрозосоединений в фекалиях людей, а также изучалось, происходит ли повреждение ДНК, связанное с N-нитрозо-связью.
«Учитывая все доказательства, кажется, что расщепление гема, вероятно, является причиной повышенного риска рака кишечника среди людей, которые едят большое количество мяса», - объясняет онколог.
Что становится все более очевидным, так это роль красного и переработанного мяса в риске развития рака. Красное и переработанное мясо неизменно ассоциируется с риском развития рака кишечника.
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