Куркума: можно ли с ее помощью похудеть и понизить уровень сахара?

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куркума

Куркума — одно из тех веществ, которые способны оказывать благотворное влияние на углеводный обмен. Можно ли с ее помощью похудеть?

Ответить на этот вопрос мы попросили врача-эндокринолога Ольгу Павлову. Действительно ли эта восточная пряность обладает столь полезными для нашего организма свойствами?

«Корневище куркумы действительно может использоваться, как лекарственное средство. Она обладает противовоспалительным, антибактериальным, обезболивающим, антиоксидантным эффектами», — говорит эксперт.

Также куркума положительно сказывается на работе всего желудочно-кишечного тракта, нервной системы, помогает нормализовать артериальное давление, стабилизирует работу сосудов и сердца. Куркума — хорошее и доступное средство для профилактики атеросклероза.

Стоит также отметить, что куркума является источником витаминов (В и Е) и минералов (железо, марганец, медь, калий, магний). В 100 г продукта содержатся хорошие дозировки перечисленных элементов, превосходящие суточную норму.

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Что касается углеводного обмена, то главным действующим веществом является куркумин. Это именно благодаря его воздействию происходит падение уровня глюкозы и растет чувствительность клеток к инсулину, что очень важно при инсулинорезистентности.

Назван доступный продукт, очищающий от лишнего сахара и холестерина


Не нужно есть куркуму ложками. Достаточно для профилактики и поддержания хорошего самочувствия употреблять 2-4 грамма специи каждый день. Куркуму можно добавлять в различные блюда, а также в напитки, в том числе в кофе. Специя приятная на вкус, придает блюдам пикантный цвет и аромат.
Ольга Павлова
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Ольга Павлова, куркума, углеводный обмен