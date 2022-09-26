Кардиолог Варфоломеев: 2 музыкальных жанра связаны с «потенциально опасными» сердечными аритмиями
Данные свидетельствуют о том, что музыка воздействует не только на мозг, но также может влиять на изменения сердечной деятельности, что может подготовить почву для инсульта.
Несмотря на то, что частота сердечных сокращений является широко игнорируемым компонентом сердечно-сосудистой системы, она имеет решающее значение для функционирования сердца. Поскольку этот орган доставляет богатую кислородом кровь к остальным частям тела, любое вмешательство в его перекачку может иметь серьезные последствия.
"Музыка может влиять на изменения вариабельности сердечного ритма, вызывая или уменьшая беспокойство у пациентов. Сердечная аритмия — это нерегулярное сердцебиение, что означает, что ваше сердце время от времени или постоянно выходит из своего обычного ритма", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Триггеры этого состояния разнообразны, но, как правило, они включают вирусные заболевания, употребление алкоголя, табака и изменение осанки. В большинстве случаев аномальные сердечные ритмы являются побочным эффектом других маркеров сердечных заболеваний, таких как высокое кровяное давление.
Однако внешние факторы, такие как музыка, также изучались на предмет их вредного и положительного влияния на сердечный ритм.
«Наибольшую пользу для здоровья приносит классическая музыка и музыка для медитации. С другой стороны, хэви-метал и техно были не только неэффективны, но и представляли определенный риск. Эти жанры представляют «возможную опасность и могут привести к стрессу и/или опасным для жизни аритмиям».
Ранее МедикФорум писал о том, кому подходит интервальное голодание.
Оставить комментарий