Кардиолог Варфоломеев: 2 музыкальных жанра связаны с «потенциально опасными» сердечными аритмиями

"Музыка может влиять на изменения вариабельности сердечного ритма, вызывая или уменьшая беспокойство у пациентов. Сердечная аритмия — это нерегулярное сердцебиение, что означает, что ваше сердце время от времени или постоянно выходит из своего обычного ритма", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Наибольшую пользу для здоровья приносит классическая музыка и музыка для медитации. С другой стороны, хэви-метал и техно были не только неэффективны, но и представляли определенный риск. Эти жанры представляют «возможную опасность и могут привести к стрессу и/или опасным для жизни аритмиям».