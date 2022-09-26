Дефицит витамина D может проявляться в виде неприятных ощущений

«Если вас часто тошнит, это может быть признаком дефицита витамина D. Также вы можете заметить, что стали чаще ощущать усталость, слабость, вялость».

Боль в костях.

Мышечная слабость, мышечные боли или мышечные судороги.

Изменения настроения, депрессия.