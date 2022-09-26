Дефицит витамина D может проявляться в виде неприятных ощущений
Дефицит витамина D может разрушить здоровье костей и мышц, вызвать другие серьезные заболевания – поэтому его важно не допускать, а также важно уметь замечать его возможные симптомы.
С наступлением глубокой осени проблема дефицита витамина D становится все более актуальной из-за прогрессирующего уменьшения дневного света. Данный витамин вырабатывается организмом при воздействии на кожу солнечных лучей, и в осенне-зимний сезон практически все начинают испытывать его недостаток – особенно если не стараются специально восполнит уровень витамина за счет питания или добавок.
Между тем, в организме витамин D действует как гормон: помогает регулировать множество физических процессов, включая усвоение кальций, который жизненно важен для здоровья костей. Также витамин влияет на иммунную систему. Новое исследование Университета Южной Австралии показало, что существует тесная связь между низким содержанием витамина D и высоким уровнем воспаления, при котором возрастают риски появления диабета 2 типа и болезней сердца.
По словам ученых, дефицит витамина D может проявляться в частых инфекционных заболеваниях. Если кажется, что вы простужаетесь слишком часто, сдайте анализ крови на содержание витамина D: возможно, имеется его дефицит.
Говоря о других симптомах нехватки витамина D, Фонд психического здоровья напоминает, что проблема может проявляться в виде неприятного ощущения – например, тошноты или апатии, упадка сил.
«Если вас часто тошнит, это может быть признаком дефицита витамина D. Также вы можете заметить, что стали чаще ощущать усталость, слабость, вялость».
В свою очередь, Кливлендская клиника перечисляет следующие симптомы.
- Боль в костях.
- Мышечная слабость, мышечные боли или мышечные судороги.
- Изменения настроения, депрессия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы симптомы повышенного давления, которые «часто игнорируются».
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