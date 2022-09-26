Диетолог Пономарева: газировка и сладкие напитки являются «главными виновниками» плохой памяти

«Без сомнения, одной из основных причин потери памяти является сахар (содержащийся как в еде, так и в напитках)», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Точно так же, как при диабете, когда клетки могут стать устойчивыми к действию инсулина, мозг тоже может», - добавляет диетолог.

«Это происходит из-за резистентности к инсулину, возникающей в мозге, которая изменяет его метаболизм и, следовательно, то, как он обрабатывает память».