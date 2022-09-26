Диетолог Пономарева: газировка и сладкие напитки являются «главными виновниками» плохой памяти

0 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3085105/
Диетолог Пономарева: газировка и сладкие напитки являются «главными виновниками» плохой памяти


Популярный напиток содержит ингредиент, который является «главным виновником» потери памяти.

Деменция может показаться неизбежной, но исследования все чаще показывают, что она может быть результатом неправильного образа жизни. Вы можете дважды подумать, прежде чем пить газировку и другие сладкие продукты. 

«Без сомнения, одной из основных причин потери памяти является сахар (содержащийся как в еде, так и в напитках)», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Одним из механизмов слабоумия является измененный метаболизм сахара в мозге.

«Точно так же, как при диабете, когда клетки могут стать устойчивыми к действию инсулина, мозг тоже может», - добавляет диетолог.

Фактически, такие заболевания, как болезнь Альцжемера, иногда называют «диабетом 3 типа», пояснила диетолог.

«Это происходит из-за резистентности к инсулину, возникающей в мозге, которая изменяет его метаболизм и, следовательно, то, как он обрабатывает память».


Учёные определили, что газированные напитки опасны для мозга


Новое исследование подтверждают это утверждение. Оно показало, что потребление сладких напитков связано с повышенным риском болезни Альцгеймера — наиболее распространенной причины слабоумия.

Независимо от формы сахара — газированные напитки, сладости, пирожные — было обнаружено, что те, кто потреблял больше всего сахара в исследовании, имели самый высокий риск развития болезни Альцгеймера.


Диетолог назвала полезную замену сладкой газировке


Ранее МедикФорум писал о трех главных продуктах осени.
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Пономарева объяснила, почему диабетикам нельзя апельсиновый сок
Пять веских причин отказаться от обработанных напитков: объясняет диетолог
Диабет 2 типа: диетолог Пономарева назвала лучший продукт для снижения уровня сахара в крови
Теги : советы врачей, вред сахара, потеря памяти

Комментарии

    1. Precious

    can viagra be purchased legally online risk of generic viagra order viagra onlines viagra generic online usa kamagra generic viagra uk

    26-09-2022 17:17  
Наука узнала, почему нам нравится та или иная музыка
Жертв гипертонии оказалось гораздо больше
Пандемия вызвала всплеск близорукости у детей