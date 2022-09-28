Врач Андреева: пожилые люди, которые тренируются с гантелями, живут дольше
Те, кто регулярно поднимает тяжести в пожилом возрасте, снижают риск ранней смерти. Комбинация качания силовых и аэробных упражнений, таких как бег и плавание, каждую неделю приносила наибольшую пользу.
У взрослых, которые занимались только тяжелой атлетикой, но не занимались аэробикой, риск смертности от всех причин был на 9-22% ниже, с аналогичным результатом в отношении смертности от сердечных заболеваний.
"Было обнаружено, что у тех, кто принимал участие в регулярных силовых тренировках, риск смерти был на 14 процентов ниже, в то время как у взрослых, которые занимались аэробикой, этот показатель вырос до 32 процентов. Но у тех, кто делал и то, и другое — выполнял рекомендации по аэробной активности и занимался тяжелой атлетикой не реже одного или двух раз в неделю — риск смерти снизился на 41–47 процентов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Сниженная смертность от всех причин наблюдалась у пожилых людей, занимающихся аэробикой или тяжелой атлетикой, но самый низкий риск смертности наблюдался среди взрослых, которые сообщали об обоих типах упражнений.
«Показанный здесь выигрыш в смертности, связанной с поднятием тяжестей, дает клиницистам и другим специалистам в области здравоохранения первые доказательства того, что пожилые люди, вероятно, выиграют от добавления упражнений с отягощениями к обычным занятиям».
В нескольких исследованиях изучалась важность тяжелой атлетики и риск ранней смерти. Врач рекомендует взрослым заниматься не менее 150 минут умеренной активности в неделю или 75 минут интенсивной активности. Кроме того, им рекомендуется заниматься «укрепляющими мероприятиями» не менее двух дней в неделю.
Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде меда.
Оставить комментарий