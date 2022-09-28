Врач Андреева: пожилые люди, которые тренируются с гантелями, живут дольше

"Было обнаружено, что у тех, кто принимал участие в регулярных силовых тренировках, риск смерти был на 14 процентов ниже, в то время как у взрослых, которые занимались аэробикой, этот показатель вырос до 32 процентов. Но у тех, кто делал и то, и другое — выполнял рекомендации по аэробной активности и занимался тяжелой атлетикой не реже одного или двух раз в неделю — риск смерти снизился на 41–47 процентов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Показанный здесь выигрыш в смертности, связанной с поднятием тяжестей, дает клиницистам и другим специалистам в области здравоохранения первые доказательства того, что пожилые люди, вероятно, выиграют от добавления упражнений с отягощениями к обычным занятиям».



