Кардиолог Шерашов назвал первые признаки проблем с сердцем

«Первое, на что нужно обратить внимание, – это беспокойство самого человека, связанное с ощущениями плохой работы сердца. Это могут быть нарушения ритма, перебои в работе сердца», - заметил доктор медицинских наук.

«Также нельзя игнорировать, если у вас наблюдается повышение артериального давления. Обязательно надо разбираться, в чем проблема», - добавил врач.