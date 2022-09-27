Кардиолог Шерашов назвал первые признаки проблем с сердцем
Симптомы, перечисленные врачом-кардиологом Виктором Шерашовым, говорят о том, что состояние сердца может быть неблагополучным, и его необходимо проверить.
В интервью «Российской газете» кардиолог Виктор Шерашов перечислил признаки сердечного неблагополучия, требующие обследования. Кардиолог заметил, что когда в состоянии сердечной мышцы начинают происходить патологические изменения, сам человек может определенным образом чувствовать это.
«Первое, на что нужно обратить внимание, – это беспокойство самого человека, связанное с ощущениями плохой работы сердца. Это могут быть нарушения ритма, перебои в работе сердца», - заметил доктор медицинских наук.
Также, по словам доктора Шерашова, признаком проблем с сердцем могут быть эпизоды падения давления (гипотонии). Пониженное давление часто не считается чем-то серьезным, но оно может говорить о развитии нарушений в работе сердца, мозга.
«Также нельзя игнорировать, если у вас наблюдается повышение артериального давления. Обязательно надо разбираться, в чем проблема», - добавил врач.
Следуя совету кардиолога, при возникшей у человека гипертонии следует проверять наличие соматических изменений: при этом можно заподозрить сосудистые повреждения или гипертрофию сердечной мышцы.
Помимо этого, следить за сердцем доктор Шерашов посоветовал всем, кто перенес коронавирусную инфекцию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда необходимо лечить высокое давление.
Виктор Шерашов
Здоровье
врач-кардиолог Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора, доктор медицинских наук
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