Диетолог рассказала, как стресс влияет на пищеварение

«Пищеварительная система является одной из наиболее уязвимых в отношении влияния стресса. Гормон стресса кортизол оказывает крайне неблагоприятные эффекты на работу всего ЖКТ», — говорит эксперт.

Когда организм чувствует опасность, кровь направляется в первую очередь к мозгу, чтобы помочь ему принять правильное решение в сложной ситуации. В это время органы ЖКТ испытывают нехватку кровотока, это приводит к нарушению процессов пищеварения, ухудшению всасывания витаминов и других нутриентов.Если такие стрессовые ситуации случаются регулярно и длительное время, ЖКТ испытывает постоянную нехватку крови, запускаются необратимые процессы, ведущие к патологиям.В стрессе организм замедляет выработку слюны и других ферментов, без которых о полноценном пищеварении и речи быть не может. В желудке появляется постоянное чувство тяжести, может нарушаться стул (чаще это запоры).Стресс и нервное напряжение неизбежно приводит к спазмированию желчного и его сфинктеров, нарушается отток желчи.Также при хроническом стрессе нередко наблюдается замедление или наоборот ускорение моторики и перистальтики. Здесь реакция у каждого проявляется индивидуально, у одних может быть диарея, а у других запор.Из-за скачков глюкозы в крови под действием кортизола появляется высокий риск развития инсулинорезистентности.Чтобы нормализовать пищеварение и восстановить нормальные функции кишечника, необходимо восполнить дефицит ферментов, привести в норму кислотность желудка, убрать спазмы, нормализовать микрофлору кишечника, в этом помогут пребиотики и пробиотики.