Нутрициолог рассказала, как бороться со стрессом

«70% населения нашей страны находится в состоянии стресса, а именно стресс является причиной 80% заболеваний!», — говорит эксперт.

Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как можно эффективно противостоять стрессу в повседневной жизни.Последствия стресса для нашего здоровья весьма плачевны. Особенно, если стресс хронический. Он неизбежно приведет к заболеваниям сердца, сосудистым патологиям, снижению защитных сил организма.Стресс влияет негативно на обменные процессы в организме, провоцирует патологии ЖКТ, является причиной психических расстройств, онко-болезней. И конечно, любой стресс — это удар по нашей нервной системе, которая влияет на все органы.Чтобы минимизировать стресс для организма, обеспечьте ему полноценный здоровый сон — не менее 7 часов. Хроническое недосыпание — причина многих сбоев в организме. Замедляется метаболизм. Во сне организм восстанавливается. Нет сна — нет восстановления.Для более глубокого расслабления и борьбы с бессонницей можно использовать специальные ванны из магниевой соли. Можно купить соль и приготовить себе такую ванну дома.Магниевая соль не только снимет напряжение с мышц, но и благотворно скажется на состоянии кожи, делая ее гладкой и упругой.Отлично снимает напряжение масло лаванды, его можно добавлять в ванну или в аромалампу перед сном. Ваша нервная система будет вам благодарна.Аналогично работает масло черного тмина, кроме того, такое масло поможет снять приступ головной боли, улучшит обмен веществ.