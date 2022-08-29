Нутрициолог рассказала, как бороться со стрессом
Стресс оказывает разрушающее действие на организм человека. Любое нервное перенапряжение — это серьезный удар по здоровью.
Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как можно эффективно противостоять стрессу в повседневной жизни.
«70% населения нашей страны находится в состоянии стресса, а именно стресс является причиной 80% заболеваний!», — говорит эксперт.
Последствия стресса для нашего здоровья весьма плачевны. Особенно, если стресс хронический. Он неизбежно приведет к заболеваниям сердца, сосудистым патологиям, снижению защитных сил организма.
Стресс влияет негативно на обменные процессы в организме, провоцирует патологии ЖКТ, является причиной психических расстройств, онко-болезней. И конечно, любой стресс — это удар по нашей нервной системе, которая влияет на все органы.
Чтобы минимизировать стресс для организма, обеспечьте ему полноценный здоровый сон — не менее 7 часов. Хроническое недосыпание — причина многих сбоев в организме. Замедляется метаболизм. Во сне организм восстанавливается. Нет сна — нет восстановления.
Для более глубокого расслабления и борьбы с бессонницей можно использовать специальные ванны из магниевой соли. Можно купить соль и приготовить себе такую ванну дома.
Магниевая соль не только снимет напряжение с мышц, но и благотворно скажется на состоянии кожи, делая ее гладкой и упругой.
Отлично снимает напряжение масло лаванды, его можно добавлять в ванну или в аромалампу перед сном. Ваша нервная система будет вам благодарна.
Аналогично работает масло черного тмина, кроме того, такое масло поможет снять приступ головной боли, улучшит обмен веществ.
Екатерина Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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