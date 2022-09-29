Красный дрожжевой рис снижает холестерин — содержит «статины естественного происхождения»





«Красный дрожжевой рис — это азиатская еда и традиционная медицина. Он содержит природные статины, один из которых называется ловастатин. Именно здесь на самом деле происходят соединения из препаратов для снижения уровня холестерина, называемых статинами. Ловастатин является сильным ингибитором фермента, вырабатывающего холестерин в печени, называемого HMG-CoA. Подавляя активность этого фермента, ловастатин может снизить синтез «плохого» холестерина», - сказала Андреева специально для МедикФорум.