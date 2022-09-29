Красный дрожжевой рис снижает холестерин — содержит «статины естественного происхождения»
Традиционная китайская еда, которую также можно употреблять в качестве добавки, может помочь снизить уровень холестерина.
Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем это может привести к закупорке сосудов, что в конечном итоге приведет к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Однако есть способы как предотвратить это, так и снизить уровень.
Высокий уровень холестерина может быть вызван многими факторами, в том числе употреблением слишком большого количества жирной пищи. Недостаток физических упражнений, курение, употребление алкоголя и генетика также могут способствовать этому.
Врач-терапевт Ирина Андреева рекомендовала красный дрожжевой рис, если вы хотите снизить уровень холестерина.
«Красный дрожжевой рис — это азиатская еда и традиционная медицина. Он содержит природные статины, один из которых называется ловастатин. Именно здесь на самом деле происходят соединения из препаратов для снижения уровня холестерина, называемых статинами. Ловастатин является сильным ингибитором фермента, вырабатывающего холестерин в печени, называемого HMG-CoA. Подавляя активность этого фермента, ловастатин может снизить синтез «плохого» холестерина», - сказала Андреева специально для МедикФорум.
В крови обнаруживаются два типа холестерина, которые чаще называют «хорошим» и «плохим» холестерином. Липопротеины низкой плотности, также известные как «плохой» холестерин, могут накапливаться на стенках ваших кровеносных сосудов, и со временем это приводит к сужению внутренней части сосудов.
Для сравнения, липопротеины высокой плотности снижают уровень холестерина, поглощая его и возвращая обратно в печень. Затем печень выводит его из организма.
Здоровым уровнем общего холестерина в крови считается 5 или менее миллимолей на литр (ммоль/л).
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