Ряд признаков на ногах могут говорить об опасно повышенном холестерине

«Одним из признаков КИК являются стойкие язвы на ногах и ступнях. Вы можете поцарапать кожу или получить небольшую травму на ногах – возникающие при этом повреждения подолгу не заживают».

Сильная жгучая боль в ногах и ступнях, которая продолжается даже во время отдыха.

Кожа становится бледной, блестящей, гладкой и сухой.

Потеря мышечной массы в ногах.

Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной и онемевшей, краснеет, а затем чернеет и/или начинает опухать и выделять гной, вызывая сильную боль (гангрена).