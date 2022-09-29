Ряд признаков на ногах могут говорить об опасно повышенном холестерине

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боль в ногах

При повышенном уровне холестерина сужаются артерии, что также снижает приток крови к ногам, способствуя появлению предупреждающих признаков, от менее до более тяжелых.

Многие люди имеют повышенный холестерин, не догадываясь об этом. Между тем, если его не лечить, это может спровоцировать образование бляшек в артериях. Такие бляшки возникают, когда на внутренних сосудистых стенках возникает налет, представляющий собой восковой материал, состоящий из холестерина и других веществ. Накапливаясь, он местами формирует бляшки – уплотнения, которые сужают изнутри артерии, ограничивая идущий через них кровоток. Медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS вступили с предупреждением, что отсутствие  необходимого притока крови к ногам может привести к состоянию, известному как критическая ишемия конечностей (КИК).

По словам врачей, развитие данной патологии – это очень опасное явление, требующее оперативного обращения к медицинским специалистам и терапии.

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«Одним из признаков КИК являются стойкие язвы на ногах и ступнях. Вы можете поцарапать кожу или получить небольшую травму на ногах – возникающие при этом повреждения подолгу не заживают».

В свою очередь, NHS рекомендует обращать внимание на другие признаки на ногах, которые могут говорить об опасно повышенном холестерине.
  • Сильная жгучая боль в ногах и ступнях, которая продолжается даже во время отдыха.
  • Кожа становится бледной, блестящей, гладкой и сухой.
  • Потеря мышечной массы в ногах.
  • Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной и онемевшей, краснеет, а затем чернеет и/или начинает опухать и выделять гной, вызывая сильную боль (гангрена).
Данные симптомы также требуют незамедлительного обращения к врачу.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

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