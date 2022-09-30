Как женщине подготовиться к климаксу?

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руки старой женщины

Если раньше наступление климакса совпадало с началом старости, то современная женщина, благодаря увеличению продолжительности жизни, проживает в климаксе примерно третью часть жизни.

Что необходимо сделать, чтобы эта треть прошла максимально качественно, рассказала гинеколог Татьяна Илюхина. Готовиться к климаксу нужно заранее.

«Что нужно сделать? Во-первых, принести на прием к гинекологу свой менструальный календарь. В переходном периоде менструальный цикл сначала укорачивается, потом появляются задержки», — отмечает врач.

Если сбои цикла или скудные месячные начали отмечаться уже в возрасте до 45 лет, это говорит о том, что на то есть определенные скрытые причины.

Чаще всего эти причины связаны с нарушениями в работе щитовидной железы или яичников. Их нужно проверить.

Если месячные начинают периодически исчезать на 3 месяца, это говорит о том, что менопауза уже близко, и она наступит в ближайшие годы. Обязательно скажите об этом своему гинекологу, если месячные становятся все реже. Это поможет доктору понять, в каком периоде вы находитесь непосредственно в данный момент: репродуктивном, переходном или менопаузальном.

Очень важно вовремя выявить дефициты половых гормонов, если они есть. Косвенными признаками их нехватки являются депрессия, болезненные ощущения в суставах, низкое либидо, сухость влагалища, бессонница. В случае, если у вас есть большинство из этих признаков, необходимо вовремя вводить заместительную гормональную терапию.

Как подготовиться к осмотру гинеколога?


Обязательно сдаем анализ крови на ФСГ и считаем оставшийся фолликулярный запас (с помощью УЗИ).

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Даже если у вас уже нерегулярные месячные, не пренебрегайте контрацепцией. Беременность в возрасте 40 лет и выше — достаточно распространенное явление именно по причине игнорирования контрацепции. А беременность в этом возрасте часто протекает с осложнениями.
Татьяна Илюхина
Татьяна Илюхина
Здоровье
Гинеколог
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Теги : Татьяна Илюхина, климакс, менопауза
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