Пандемия коронавируса привела к изменениям личности у молодых людей
Последствия пандемии коронавируса многочисленны и многогранны, новое исследование предполагает, что они могли вызвать изменения личности.
Локдауны по всему миру имели ряд последствий для здоровья, как физического, так и психологического, для миллионов людей. Однако для некоторых молодых людей изменения были более драматичными, и исследователи говорят, что пандемия, возможно, коренным образом изменила личности молодых людей.
Повлияла ли пандемия на личности определенных представителей населения?
Согласно исследованию длительные периоды социальной изоляции оказали глубокое влияние на молодых людей в обществе.
«Молодые люди стали более капризными и более склонными к стрессу, менее склонными к сотрудничеству и доверчивыми, менее сдержанными и ответственными», - говорит психиатр Михаил Каштанов, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Выводы были сделаны после оценки личности 7 109 участников. Исследование, которое повторяется циклично с начала пандемии.
Что касается того, почему пандемия так затронула молодых людей, авторы сказали, что это может быть связано с тем, насколько податливой является личность, когда кто-то молод и все еще формирует человека, которым он станет во взрослой жизни.
«Пандемия стала стрессом для всех, она нарушила нормативные задачи юной взрослой жизни, такие как школа и переход на работу, а также общение и развитие отношений».
Отсутствие нормального формирующего опыта приостанавливает развитие. Изменения не могут быть связаны исключительно с пандемией. Политические и социальные потрясения, пережитые вместе с пандемией, также могли способствовать наблюдаемым изменениям.
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