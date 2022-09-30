Пандемия коронавируса привела к изменениям личности у молодых людей

«Молодые люди стали более капризными и более склонными к стрессу, менее склонными к сотрудничеству и доверчивыми, менее сдержанными и ответственными», - говорит психиатр Михаил Каштанов, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Пандемия стала стрессом для всех, она нарушила нормативные задачи юной взрослой жизни, такие как школа и переход на работу, а также общение и развитие отношений».