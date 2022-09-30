Что может сделать сильной или слабой иммунную систему осенью: врач
Будь то грипп, коронавирус или простуда: те, у кого хорошая иммунная система, могут более успешно защищаться от болезнетворных возбудителей и инфекций.
О том, что может сделать сильной или слабой иммунную систему осенью, в комментарии для «МедикФорум» сообщила врач общей практики Татьяна Захарова.
Что делает иммунную систему крепче?
Омега-3 жирные кислоты. Человеческий организм не может сам производить омега-3 жирные кислоты – тем не менее, они очень важны для сохранения здоровья и для защиты от вирусов и бактерий. По мнению врача, данный тип жиров обеспечивает тело энергией, необходимой для сопротивления патогенам для поддержки иммунной системы – потому в идеале должен употребляться ежедневно. Омега-3 жирные кислоты следует получать из орехов и семян, рыбы, растительных масел.
Куркума. Ингредиенты специи (прежде всего, куркумин) обладают значительным противовоспалительным и антиоксидантным действием, это было установлено рядом исследований.
Цинк. Он является одним из лучших средств, активирующих и укрепляющих иммунные клетки.
«Ешьте осенью больше продуктов с высоким содержанием цинка: это, например, тыквенные семечки, лебеда, коричневый рис или ячмень», - сказала врач Захарова.
Грибы. Среди грибов особенно хороши для усиления иммунной защиты шиитаке – они обладают доказанным противовоспалительным действием и особенно вкусны в сочетании с бульоном или супом.
Что ослабляет иммунную систему?
Алкоголь. Он «парализует» не только мозг, но и лейкоциты (клетки иммунной системы). Исследовательские данные говорят, что иммунная система остается ослабленной в течение 24 часов после выпивки.
Прием обезболивающих. Было установлено, что активные ингредиенты, такие как парацетамол, ибупрофен и АСК, блокируют фермент, без которого не могут образовываться специальные антитела.
Холод. Когда мы замерзаем, уменьшается кровоснабжение слизистых оболочек в носу и горле, играющих роль иммунного барьера, – это позволяет вирусам успешнее атаковать организм.
Курение. Никотин снижает активность иммунных клеток лейкоцитов, ответственных за поиск и уничтожение патогенов в организме. Кроме того, дым разрушительно действует на защитные слои слизистой ткани в горле и носу. Все это способствует тому, что человек становится более уязвимым перед сезонными инфекциями.
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