4 изменения в образе жизни особенно эффективны в профилактике рака

«Отказ от высококалорийной пищи и сладких напитков, употребление меньшего количества алкоголя и похудение особенно эффективны в профилактике рака», - заявили представители фонда.

Специалисты Всемирного фонда исследования рака (WCRF) сообщили, какие факторы подверженности раку поддаются изменению, что улучшает защиту от возникновения злокачественного заболевания. Эксперты обработали данные исследования Global Burden of Disease (GBD) — наиболее полного в мире обсервационного эпидемиологического исследования на сегодняшний день — и заключили: способствовать появлению рака могут нездоровые привычки образа жизни, такие как нездоровое питание, нездоровая масса тела, малоподвижность и курение. Но эти же привычки человек способен контролировать.В свою очередь, по данным организации, занимающейся проблемами лечения и исследования рака Cancer Research UK, порядка 40 процентов случаев рака можно предотвратить за счет изменений, связанных с оздоровлением массы тела и питания, регулярной физической активности и отказа от курения. Говоря об этом, медики подчеркивают: внося здоровые изменения в свой образ жизни сейчас, можно изменить свое здоровье к лучшему в будущем. Именно возраст является самым большим фактором риска развития рака для большинства людей – риск появления злокачественных опухолей становится особенно значительным после 50 и после 65 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-онкологом Иваном Карасевым были названы продукты , которые увеличивают риск рака желудка.