4 изменения в образе жизни особенно эффективны в профилактике рака
Снизить риск заболевания раком можно за счет изменений, связанных с коррекцией массы тела, питания, физической активности и курения.
Специалисты Всемирного фонда исследования рака (WCRF) сообщили, какие факторы подверженности раку поддаются изменению, что улучшает защиту от возникновения злокачественного заболевания. Эксперты обработали данные исследования Global Burden of Disease (GBD) — наиболее полного в мире обсервационного эпидемиологического исследования на сегодняшний день — и заключили: способствовать появлению рака могут нездоровые привычки образа жизни, такие как нездоровое питание, нездоровая масса тела, малоподвижность и курение. Но эти же привычки человек способен контролировать.
«Отказ от высококалорийной пищи и сладких напитков, употребление меньшего количества алкоголя и похудение особенно эффективны в профилактике рака», - заявили представители фонда.
В свою очередь, по данным организации, занимающейся проблемами лечения и исследования рака Cancer Research UK, порядка 40 процентов случаев рака можно предотвратить за счет изменений, связанных с оздоровлением массы тела и питания, регулярной физической активности и отказа от курения. Говоря об этом, медики подчеркивают: внося здоровые изменения в свой образ жизни сейчас, можно изменить свое здоровье к лучшему в будущем. Именно возраст является самым большим фактором риска развития рака для большинства людей – риск появления злокачественных опухолей становится особенно значительным после 50 и после 65 лет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-онкологом Иваном Карасевым были названы продукты, которые увеличивают риск рака желудка.
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