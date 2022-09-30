Потеря полового влечения может быть признаком начинающегося диабета

"Высокий уровень сахара в крови также может повредить кровеносные сосуды, ведущие к вашим половым органам. Он может снизить эластичность кровеносных сосудов, сделав их более узкими. Если это произойдет, это означает, что у вас будет меньше притока крови к этим областям. Это может привести к тому, что вы потеряете чувствительность своих гениталий", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«С коррекцией диабета и без другого лечения сексуальной дисфункции у нее произошло полное восстановление ее сексуальных жалоб».