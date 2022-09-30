Потеря полового влечения может быть признаком начинающегося диабета
Диабет может повредить нервы и кровеносные сосуды, ведущие к вашим половым органам, вызывая «потерю полового влечения».
Диабет может нанести ущерб всему телу. Опасно высокий уровень сахара в крови, характерный для диабета, может повредить нервы, соединяющиеся с различными областями тела, вызывая такие проблемы, как онемение. Это происходит потому, что кровеносные сосуды, снабжающие ваши нервы, повреждены.
Половые органы также подвержены риску невропатии, которая может вызвать потерю чувствительности.
"Высокий уровень сахара в крови также может повредить кровеносные сосуды, ведущие к вашим половым органам. Он может снизить эластичность кровеносных сосудов, сделав их более узкими. Если это произойдет, это означает, что у вас будет меньше притока крови к этим областям. Это может привести к тому, что вы потеряете чувствительность своих гениталий", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Новое исследование показало, что примерно 82,5% людей испытывали «по крайней мере одну сексуальную дисфункцию». Сюда входят мужчины и женщины.
Эректильная дисфункция, при которой мужчины изо всех сил пытаются получить или сохранить эрекцию, достаточную для секса, часто встречается у мужчин с диабетом.
Женщины могут страдать от «дефицита влагалищной смазки».
Половые симптомы исчезают, когда диабет лечится.
«С коррекцией диабета и без другого лечения сексуальной дисфункции у нее произошло полное восстановление ее сексуальных жалоб».
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