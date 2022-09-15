Онкология: внезапное начало диабета является предупреждением, что рак повредил клетки

"Когда железа подвергается "нападению" рака, ее инсулин-продуцирующие клетки разрушаются. Это может привести к повышению уровня сахара в крови и быстрому развитию диабета. Симптомы диабета включают частое мочеиспускание, сильную жажду, сильную усталость, потерю веса и чувство сильного голода. Внезапное начало диабета у людей с нормальным индексом массы тела часто является предупреждающим признаком аномалий поджелудочной железы и может быть симптомом рака поджелудочной железы", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Белки ваших глаз и ваша кожа желтеют

Потеря аппетита

Потеря веса непреднамеренно

Высокая температура или ощущение жара и озноба

Чувство усталости и отсутствие энергии