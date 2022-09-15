Онкология: внезапное начало диабета является предупреждением, что рак повредил клетки
Диабет может быть признаком того, что рак поразил вырабатывающие инсулин клетки поджелудочной железы.
Существует несколько причин диабета, в том числе чрезмерное употребление сладких продуктов, а также генетические проблемы. Но начало диабета также может быть признаком того, что рак нанес ущерб вашему телу.
Поджелудочная железа отвечает за производство пищеварительных ферментов, таких как инсулин, который расщепляет сахар, крахмал и жиры.
"Когда железа подвергается "нападению" рака, ее инсулин-продуцирующие клетки разрушаются. Это может привести к повышению уровня сахара в крови и быстрому развитию диабета. Симптомы диабета включают частое мочеиспускание, сильную жажду, сильную усталость, потерю веса и чувство сильного голода. Внезапное начало диабета у людей с нормальным индексом массы тела часто является предупреждающим признаком аномалий поджелудочной железы и может быть симптомом рака поджелудочной железы", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Рак поджелудочной железы также может привести к обострению ранее существовавшего диабета.
Примерно у 80 процентов пациентов с раком поджелудочной железы на момент постановки диагноза рака был выявлен либо впервые выявленный диабет 2 типа, либо проблемы с непереносимостью сахара. Но наличие диабета может быть связано не с раком, а наоборот. Часто диабет предшествует раку поджелудочной железы.
Исследователи обнаружили, что наличие диабета 2 типа в долгосрочной перспективе может удвоить риск развития рака.
Онколог назвал несколько распространенных признаков рака поджелудочной железы:
- Белки ваших глаз и ваша кожа желтеют
- Потеря аппетита
- Потеря веса непреднамеренно
- Высокая температура или ощущение жара и озноба
- Чувство усталости и отсутствие энергии
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