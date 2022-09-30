Специалист рассказал об осеннем обострении психических заболеваний

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психическое расстройство

По словам психолога Андрея Зберовского, осень является «депрессивным периодом» для людей с заболеваниями психики.

Специалист рассказал в интервью о существовании сезонных проявлений некоторых заболеваний – так называемых осенних и весенних обострениях.

«Есть целый ряд расстройств (к примеру, шизофрения или биполярное расстройство), которые в депрессивные периоды (осень — сентябрь–октябрь, весна — март–апрель) влияют на состояние человека», - сообщил Андрей Зберовский в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Психолог уточнил, что в названные периоды у людей с нестабильной психикой может повышаться чувствительность, эмоциональность. Также могут ухудшаться негативные черты личности – вспыльчивость, конфликтность, раздражительность, агрессивность. В результате усиливаются нежелательные состояния (например, тревожность), а также повышается вероятность разных провокаций, конфликтных ситуаций.

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Зберовский добавил, что подобные обострения у людей с психопатологиями могут возникать и в периоды магнитных бурь.

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Андрей Зберовский
Андрей Зберовский
Здоровье
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Теги : психические расстройства, осень, Андрей Зберовский