Специалист рассказал об осеннем обострении психических заболеваний
По словам психолога Андрея Зберовского, осень является «депрессивным периодом» для людей с заболеваниями психики.
Специалист рассказал в интервью о существовании сезонных проявлений некоторых заболеваний – так называемых осенних и весенних обострениях.
«Есть целый ряд расстройств (к примеру, шизофрения или биполярное расстройство), которые в депрессивные периоды (осень — сентябрь–октябрь, весна — март–апрель) влияют на состояние человека», - сообщил Андрей Зберовский в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
Психолог уточнил, что в названные периоды у людей с нестабильной психикой может повышаться чувствительность, эмоциональность. Также могут ухудшаться негативные черты личности – вспыльчивость, конфликтность, раздражительность, агрессивность. В результате усиливаются нежелательные состояния (например, тревожность), а также повышается вероятность разных провокаций, конфликтных ситуаций.
Зберовский добавил, что подобные обострения у людей с психопатологиями могут возникать и в периоды магнитных бурь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать в возрасте после 40 лет.
Андрей Зберовский
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психолог
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