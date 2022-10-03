Онколог Воробьев: набухшие вены в яичках могут сигнализировать о раке почки (плюс другие симптомы)
Опухшие вены в яичках являются одним из нескольких симптомов рака почки, сказал онколог.
Почки являются жизненно важными органами, отвечающими за фильтрацию крови и выработку мочи для избавления организма от отходов. Они также играют важную роль, помогая организму поддерживать несколько важных функций, таких как кровяное давление, и регулировать гормоны и белок, важные для организма. Поэтому любые проблемы с почками могут вызвать целый ряд тревожных симптомов.
Рак почки, рак почки является седьмой наиболее распространенной формой рака, на которую приходится четыре процента новых случаев. Это чаще встречается у взрослых в возрасте 60-70 лет и реже у людей в возрасте до 50 лет.
«На ранних стадиях рак почки может не вызывать каких-либо заметных симптомов. Однако по мере прогрессирования рак почки может вызывать кровь в моче, ощутимую припухлость и боль в спине с одной стороны тела», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Одним из распространенных признаков среди мужчин является набухание вен яичек, известное как варикоцеле.
Если вы заметили этот симптом, вам следует обратиться за медицинской помощью. Другие распространенные предупредительные признаки рака почки включают:
- Общая усталость
- Потеря аппетита и веса
- Низкий уровень эритроцитов (анемия)
- Высокое кровяное давление
«Многие из этих симптомов могут быть похожи на симптомы менее серьезных состояний, таких как инфекции мочевыводящих путей или камни в почках. Некоторые из этих симптомов возникают только тогда, когда рак прогрессирует и распространяется на другие части тела, такие как кости или легкие», - объясняет врач-онколог.
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