Онколог Воробьев: набухшие вены в яичках могут сигнализировать о раке почки (плюс другие симптомы)

«На ранних стадиях рак почки может не вызывать каких-либо заметных симптомов. Однако по мере прогрессирования рак почки может вызывать кровь в моче, ощутимую припухлость и боль в спине с одной стороны тела», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Общая усталость



Потеря аппетита и веса



Низкий уровень эритроцитов (анемия)



Высокое кровяное давление

«Многие из этих симптомов могут быть похожи на симптомы менее серьезных состояний, таких как инфекции мочевыводящих путей или камни в почках. Некоторые из этих симптомов возникают только тогда, когда рак прогрессирует и распространяется на другие части тела, такие как кости или легкие», - объясняет врач-онколог.