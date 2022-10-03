Онкология: сбои в биологических часах увеличивают «опухолевую нагрузку» на 70%
Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что постоянное воздействие света поздно ночью может снизить уровень мелатонина и способствовать росту рака.
Сон имеет решающее значение для хорошего здоровья, но миллионы британцев ежедневно избегают его. Биологические часы организма контролируют тысячи функций в организме, поэтому неудивительно, что вмешательство в эту систему вызывает болезни.
"Новое исследование предполагает, что сбои в биологических часах могут увеличить бремя рака почти на 70 процентов. Работа в ночную смену ранее была связана с более высокой заболеваемостью раком и другими хроническими заболеваниями, такими как диабет и нарушения обмена веществ", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Это объясняется нарушением естественных 24-часовых ритмов активности определенных генов, связанных с раком. Считается, что эти нарушения делают работников ночной смены более уязвимыми к повреждению ДНК и вызывают задержки в механизмах восстановления ДНК в организме.
"Хронические нарушения циркадных ритмов значительно увеличивают рост рака легких у животных. Изменить циркадный ритм сложно, но этого можно добиться, соблюдая регулярное время сна и бодрствования и позволяя телу спать семь или более часов каждую ночь".
Проблемы со сном сохраняются после внесения этих изменений в образ жизни, может быть целесообразно проконсультироваться с врачом.
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