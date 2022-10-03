Онкология: сбои в биологических часах увеличивают «опухолевую нагрузку» на 70%

"Новое исследование предполагает, что сбои в биологических часах могут увеличить бремя рака почти на 70 процентов. Работа в ночную смену ранее была связана с более высокой заболеваемостью раком и другими хроническими заболеваниями, такими как диабет и нарушения обмена веществ", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Хронические нарушения циркадных ритмов значительно увеличивают рост рака легких у животных. Изменить циркадный ритм сложно, но этого можно добиться, соблюдая регулярное время сна и бодрствования и позволяя телу спать семь или более часов каждую ночь".