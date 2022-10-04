Кардиолог Варфоломеев: обезболивающие и антибиотики повышают риск нарушения сердечного ритма на 70%

«Если у вас фибрилляция предсердий (нерегулярное сердцебиение) и вы принимаете препараты для разжижения крови, чтобы снизить риск образования тромбов и инсульта, остерегайтесь нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). НПВП включают в себя обычные обезболивающие напроксен и ибупрофен», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Если вы объедините их с отпускаемыми по рецепту препаратами для разжижения крови, у вас может быть серьезное кровотечение».

«Азитромицин — один из популярных антибиотиков, который был связан со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, связанной с аритмией. Левофлоксацин показал аналогичный риск, а амоксициллин и ципрофлоксацин показали меньший риск».