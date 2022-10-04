Кардиолог Варфоломеев: обезболивающие и антибиотики повышают риск нарушения сердечного ритма на 70%
Распространенные лекарства могут нарушать электрическую активность сердца, если их принимать вместе с другими лекарствами или отдельно.
Обезболивающие препараты и антибиотики имеют хороший профиль безопасности, поэтому маловероятно, что они причинят вред, если принимать их по назначению. Хотя их редко принимают в течение длительного времени, появляется все больше сообщений об осложнениях, возникающих в результате длительного использования.
Повреждение печени, желудочное кровотечение и заболевание почек, а также преждевременная смерть — все это связано с приемом лекарств. Однако соблюдение осторожности может помочь предотвратить такие осложнения, как сердечные аритмии.
«Если у вас фибрилляция предсердий (нерегулярное сердцебиение) и вы принимаете препараты для разжижения крови, чтобы снизить риск образования тромбов и инсульта, остерегайтесь нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). НПВП включают в себя обычные обезболивающие напроксен и ибупрофен», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Препараты, которые продаются без рецепта и обычно используются для облегчения болей, которые есть у всех нас, также являются разжижителями крови.
«Если вы объедините их с отпускаемыми по рецепту препаратами для разжижения крови, у вас может быть серьезное кровотечение».
Люди с высоким риском аритмии также должны быть осторожны при использовании некоторых видов антибиотиков. Это объясняет, что они могут «нарушить электрическую активность сердца и привести к учащенному сердцебиению (иногда летальному).
«Азитромицин — один из популярных антибиотиков, который был связан со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, связанной с аритмией. Левофлоксацин показал аналогичный риск, а амоксициллин и ципрофлоксацин показали меньший риск».
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