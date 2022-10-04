Невролог Алехина: дефицит витамина B12 может «изменить личность»

"Витамин B12 играет важную роль в синтезе ДНК. Его дефицит связан с гематологическими, неврологическими, психическими, желудочно-кишечными, дерматологическими и сердечно-сосудистыми проявлениями. Витамин участвует в пролиферации, созревании и регенерации нервных клеток. Следовательно, когнитивная дисфункция может быть проявлением дисфункции корковых нейронов", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Из-за характера того, как этот витамин работает в нашем организме, ожидается, что люди с дефицитом B12 будут испытывать такие проблемы, как усталость. И другие распространенные побочные эффекты включают слабость и одышку. Однако на более поздних стадиях могут возникнуть более серьезные осложнения.У людей с дефицитом витамина В12 часто бываетЕсли вы не можете получить достаточное количество витамина B12 с пищей, добавки можно приобрести в аптеках и магазинах здоровья. В более крайних случаях врачи могут назначить инъекции.Ранее МедикФорум писал о симптомах болезней печени.