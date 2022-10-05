Вонючий признак, который указывает на заболевание десен

«Одной из причин неприятного запаха изо рта является гингивит, который представляет собой легкую форму заболевания десен», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Раздражение

Покраснение

Припухлост

«Регулярная чистка зубов, использование зубной нити и межзубных очистителей может помочь уменьшить накопление бактерий во рту, а также снизить риск заболевания десен, а также помочь справиться с ним, как только оно начнется. Поддерживая хороший уход за полостью рта с регулярной чисткой зубов щеткой и зубной нитью, вы можете устранить большинство типов дыхания. Однако, если проблема не устранена, важно, чтобы вы посетили врача для дальнейшего расследования», - советует терапевт.

Чистите зубы не менее двух раз в день

Не смывайте зубную пасту после чистки

Ежедневно чистите пространство между зубами с помощью зубной нити или межзубных ершиков

Меняйте зубную щетку каждые один-три месяца

Делайте регулярные стоматологические осмотры