Невролог Алехина назвала добавку, который может помочь помочь с синдромом беспокойных ног

«Это реальное состояние здоровья, часто связанное с микроциркуляцией. Это не в вашей голове — это в ваших ногах, и исследования показывают, что есть шаги, которые вы можете предпринять с мощным натуральным ингредиентом, который может помочь вам чувствовать себя лучше», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Даже если синдром беспокойных ног правильно диагностирован, лекарства для лечения этого состояния включают фармацевтические препараты, которые повышают уровень дофамина в мозге, что приводит к побочным эффектам, таким как тошнота и сонливость".