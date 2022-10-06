Невролог Алехина назвала добавку, который может помочь помочь с синдромом беспокойных ног
Некоторые симптомы синдрома беспокойных ног можно уменьшить на 72% благодаря ежедневному приему добавки, известной как пикногенол.
Синдром беспокойных ног — распространенное заболевание, которым страдают до 10 процентов населения, вызывая непреодолимое непреодолимое желание двигать ногами. При общих симптомах, включая неприятные спазмы, пульсацию и боль, многие не могут найти эффективное длительное лечение.
Ежедневный прием пикногенола в течение четырех недель может уменьшить раздражающие симптомы, включая проблемы со сном и пульсацию в икрах и ногах.
«Это реальное состояние здоровья, часто связанное с микроциркуляцией. Это не в вашей голове — это в ваших ногах, и исследования показывают, что есть шаги, которые вы можете предпринять с мощным натуральным ингредиентом, который может помочь вам чувствовать себя лучше», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Этот натуральный ингредиент — пикногенол — соединение натуральных химических веществ, получаемое из коры европейской сосны.
Исследования, касающиеся преимуществ приема пикногенола, показали, что он является естественным противовоспалительным средством. Воспаление в организме, вызванное аллергией, астмой, артритом и стрессом, можно эффективно уменьшить с помощью этой добавки.
"Даже если синдром беспокойных ног правильно диагностирован, лекарства для лечения этого состояния включают фармацевтические препараты, которые повышают уровень дофамина в мозге, что приводит к побочным эффектам, таким как тошнота и сонливость".
Перед употреблением добавок обязательна консультация врача.
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